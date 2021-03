Exatlón México: ¿Mati Álvarez tiene un hermano gemelo? ¡Conócelo!

República Dominicana.- En las últimas horas se ha comenzado a hablar de Mati Álvarez por su gran campaña en Exatlón México y por su pase a la gran final pero también se ha destapado un capitulo de su vida privada donde hay un segundo protagonista y que aparentemente es gemelo de "Terminator". A través de redes sociales comenzó a circular el nombre de Carlos Álvarez el hermano desconocido de Mati.

Aunque analizando la historia no es tan desconocido pues desde la primera aparición de Mati Álvarez en las tierras de Exatlón en el 2019 cuando incluso fue la ganadora ella misma reconoció que en su vida había un hermano y que era su gemelo pero que no tenía una buena relación por temas familiares y también por la relevancia de la atleta en su deporte.

Incluso se llegó a mencionar que Carlos podría haber entrado a Exatlón México en esta cuarta temporada para competir contra su hermana ya que iba a los azules esto con la finalidad de generar más polémica como cuando se aceptaron a Zudy y Jenni Rodríguez pero que luego la atleta de los Héroes quedaría eliminada. Aun que eso solo se trató de un rumor por lo que no se tomó una verdadera opción.

Bueno vamos a lo que muchos quieren saber, cómo es es Carlos Álvarez y más importante quién es. Carlos Álvarez Sierra es también un deportista de 25 años de edad igual que Mati, teniendo en cuenta que son gemelos. Carlos es un atleta con poco reconocimiento mediático como ahora lo tiene su hermana, se presume que ha hecho su carrera en la natación.

En lo que tiene que ver con su vida personal, todo es totalmente desconocido, pero que su carrera como deportista es lo más relevante hoy en día. Mati Álvarez habiendo dicho que no tenían una buena relación se conformó que en redes sociales no haya compartido alguna foto de él o con él, es como si no existiera. Las investigaciones en redes sociales han llevado a especular con algunas imágenes con la supuesta apariencia.

En Youtube existe un video donde aparece un hombre musculoso, como sería Mati Álvarez en su versión hombre, las mismas facciones pero resalta que es un estilo montaje para hacer ver como sería su hermano. También en otro canal de Elven King Life se pudo conocer al que realmente sería Carlos Álvarez.

La foto que confirmaría al hermano d Mati Álvarez | Foto: Capura de video

La fotografía muestra a los hermanos aun muy jóvenes pero que se aprecia bastante su parecido entre ellos por los que se podría confirmar que en efecto Mati Álvarez tiene un hermano gemelo aunque no se haya visto más veces en redes sociales.

Según la misma Mati luego de que salió de Exatlón en la primera ocasión ya como campeona del reality comenzaron a tener más cercanía al punto de estar ya mejor y ahora que solo estuvo unos meses fuera para luego volver a ir al programa estaría todo mucho mejor.