Exatlón México: Mati Álvarez ya no confía en Heliud Pulido: quiere acciones y no palabras

República Dominicana.- Titanes no la pasa nada bien y cada día de eliminación que viven los problemas sigue creciendo. El más reciente se dio entre Heliud Pulido y Patricio Araujo quien es acusado de violentar la armonía del equipo en Exatlón México.

Heliud quien ha sido el más afectado por la salida de su novia Pamela Verdirame, intentó

llevar el mejor trato con sus compañeros y en la emisión de este martes habló con ellos, donde prometió ver por el grupo, algo que la capitana Mati Álvarez no termina de creer.

Durante la charla en el Campamento, todos hablaron de lo que les molestaba siendo Heliud el principal en hacerlo. Al final de sus declaraciones aseguró que se sintió atacado con la eliminación de Pamela y que por eso actuó de esa manera pero confirmó su compromiso con el equipo asegurando que dará lo mejor de él cada que salga a correr.

Yo en un momento la verdad sí me he sentido traicionado, pero bueno, estoy aquí y miro a cada uno a los ojos y si me he equivocado, di he fallado, les pido una disculpa, los puedo mirara los ojos y sin titubear".