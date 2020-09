Exatlón México: Pamela Verdirame es la cuarta eliminada de la competencia

México.- Llegó la cuarta eliminación de Exatlón México, en esta ocasión la víctima fue Pamela Verdirame quien dejó a los Titanes con un integrante menos. Se enfrentó en la ronda de eliminación ante Nataly Brito y Carmelita Correa

En el duelo previo compitieron a relevos los hermanos Aristeo y Ernesto, por los rojos y azules respectivamente, el primero acompañado por Mati y el segundo por Valeria.

Aquí termina en sueño del EXATLÓN para PAMELA... Luchaste como siempre pero por desgracia tienes que regresar a casa. ����#AdiósColosal pic.twitter.com/M2WRbMqiAw — Exatlón México (@ExatlonMx) September 21, 2020

Ernesto le gana a su hermano Aristeo en los relevos, y ganan los azules la tercera batalla de supervivencia. Van dos rojas a eliminación contra una azul.

La Batalla de Supervivencia constaba de un gran tramo de resistencia física con gran aportación de fuerza, cada uno de los competidores tenían 5 vidas y se enfrentaron entre ellas hasta que una quedara sin vidas.

La primera en salvarse fue Nataly Brito del equipo azul, quien nunca se rindió y estuvo peleando hasta el final y aunque tuvo oportunidades de ganar varios encuentros no pudo evitar perder su última vida.

De esa forma, Pamela Verdirame y Carmelita Correa tuvieron que jugarse su puesto en un duelo final en el que se encontraban con una vida cada una, pero tras una intensa lucha final, fue Pamela Verdirame oficial en la eliminada de Exatlón México.

Al final de la emisión fueron transmitidos los mejores momentos de la atleta, mientras sus compañeros le dedicaron palabras emotivas que hicieron correr lágrimas por las mejillas de los concursantes.

"No tienes que estar triste porque hay honor, hay dignidad. Te prometo que voy a luchar hasta el final", dijo Eliud Pulido a su ex compañera de equipo antes de darle un cálido Abrazo.

"Me das calma, me motivas todos los días, hay veces que me vuelvo loco, pero ahí estás", externó Eliud Pulido justo antes de pedirle a Verdiname que fuera su novia.

Al final ella también le dedicó palabras a su ahora novio.