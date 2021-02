Exatlón México: ¿Por qué David "La Bestia" Juárez ya no regresó al programa?

México.- Luego de varios meses en incertidumbre, David Juárez "La Bestia" ha hablado de su salida de Exatlón México que se debió a una lesión en una de sus manos pero que en una primera instancia se había revelado que volvería una vez estuviera recuperado algo que ya no sucedió y que fue aclarado por el mismo competidor.

David Juárez utilizó sus redes sociales para aclarar el punto pues según dice tenía muchas preguntas acerca de lo mismo. "La Bestia" confirmó que ya no es más competidor de Exatlón México por temas de salud, no especificó exactamente cuáles pero hizo hincapié en que era la mejor decisión.

"Por qué rayos no estoy en Exatlón. Se los voy a aclarar aquí. No voy a regresar a Exatlón por temas de salud. Fue una decisión muy difícil, pero siempre creo que las decisiones que se toman con base en la salud, son las más sabias", agregó David en un en vivo en sus redes sociales

Con esas palabras puso fin a su camino como participante de Exatlón y de Héroes luego de una temporada más que espectacular para él en donde había logrado grandes resultados y que había hecho del equipo azul una verdadera máquina de hacer puntos.

Fue hace ya poco más de dos meses, cuando en el circuito del Fin del Mundo, se lastimó una de sus manos dejando una fractura en uno de sus dedos, de inmediato fue enviado a México para ser atendido, en su llegada confirmó que solo era por mientras se recuperaba pero luego de varias semanas dejó la lado la oportunidad de seguir.

David fue el tercer competidor en abandonar la competencia por una lesión, hay que recordar que en la semana uno tuvo que salir Steph Gómez quien se fracturó una de sus piernas, desde entonces muchos han sufrido lesiones per fue hasta la semana anterior cuando Misael Rodríguez también tuvo que salir por una lesión en el hombro y ahora con la confirmación de David serían los 3.

A este punto en la competencia ya no hay retorno, lo que continúen pelearán hasta el último, quien no pueda seguir deberá dejar el programa, y como justo agregó Antonio Rosique no hay posibilidad de que alguien más refuerce los equipos por ser algo de desventaja para el equipo rival.

Este lunes sigue la pelea por la supremacía. La lucha será por la Fortaleza en punto de las 19:30 pm centro de México a través de Azteca Uno y también podrán seguir los momentos destacados en las redes sociales de Exatlón México.