Exatlón México: Titanes perdería un atleta fundamental este domingo de eliminación

República Dominicana.- Se acerca el final de la semana 25 de Exatlón México, son muchos días en donde la mente y cuerpo se han desgastado pero todos siguen dando lo mejor de si mismos para llegar al final de la temporada. Y eso le ha cobrado algo de factura a Titanes que en esta semana han perdido todo, mientras que Héroes se ponen felices de sus grandes logros.

Desde el inicio de semana con la salida de Cecilia Álvarez de los azueles se pusieron a competir y lograron la Fortaleza, en su primera defensa consiguieron retenerla, para el día martes en la carrera de los Enigmas nuevamente los Héroes salieron vencedores al llevarse un premio de viaje de México-Perú mismo que todos eligieron.

Pero la cereza del pastel lo consiguieron este miércoles cuando se llevó a cabo el primer gran premio de la temporada con el regalo de un auto último modelo que curiosamente también terminaron ganando los azules con una final llena de amor con Casandra Ascencio y Christian Anguiano en la final, siendo el "Universal Soldier" el ganador.

De esa manera la semana no ha sido para nada buena para los Titanes quien esta semana sus hombres corren riesgo al igual que los de Héroes y si se pensaba no podría ser peor es que todo indica que este jueves en el primer circuito por la Supervivencia, de acuerdo con los Spoilers que se manejan alrededor del reality show, este jueves un atleta será enviado a eliminación directa pero no se reveló de que equipo será.

Los que si ha tomado relevancia es que la pelea se alargará y llegaran hasta los 3 duelos para definir quienes serán los 3 sentenciados. Dos azueles y uno rojo, esos atletas serían Dan Noyola y Javi Márquez por segunda semana consecutiva en la rama varonil, recordado que la última en donde estuvieron el eliminado fue Keno Martell. El tercer sentenciado sería Mau "Wow".

¿Quién se irá de Exatlón México este 21 de febrero?

Ya con 3 posibles nombres en el Día de Eliminación el que le tocaría irse por segunda ocasión en la misma temporada sería Mau "Wow" , esto luego de una intensa lucha contra dos de los mejores de los azules.

Mauricio López dejó la temporada 4 de forma prematura hace algunos meses, y gracias a una dinámica de Exatlón los fans pudieron votar para regresar a solo 4 competidores, dos a cada uno de los equipos entre ellos Mau. Curiosamente esta eliminación acabaría con la segunda oportunidad de todos lo que entraron con esa votación.

El "Hombre Mono" dejaría Exatlón México este domingo de eliminación | Foto: Twitter Exatlón México

La primera en salir por segunda ocasión fue Pamela Verdirame, seguida de Ernesto Cázares, apenas la semana pasada con Cecilia Álvarez y este fin se consumaría con la eliminación de Mau "Wow".

Para este jueves todo se definirá en la batalla por la fortaleza, todo podrá ser visto en punto de las 19:30 pm (Centro de México) a través de la señal de Azteca Uno, también podrás seguir todos los momentos relevantes en las redes sociales de Exatlón México.