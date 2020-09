Exatlón México tendrá a su tercer eliminado: dónde y a qué hora verlo

México.- Los ánimos se enciendes a solo unas horas de conocer al tercer eliminado de Exatlón México. Para esta semana solo será uno el que salga y se jugará la vida ante quien sea en los circuitos de esta noche. La semana anterior se despidieron Alex Campos y Melissa Limones.

Este domingo 13 de septiembre en punto de las 20:00 horas (centro de México) a través de la señal de Azteca 1 se conocerá el tercer eliminado de la competencia. Hasta el momento no se sabe quien será el elegido, todo se definirá en las competencias previas y quien demuestre menos entrega deberá luchar por su lugar en la ronda final.

La semana anterior la pelea por la salvación se dio entre Stephania Gómez, Cecilia Álvarez y Melissa Limones. La entrega de las 3 competidoras fue increíble pero solo dos podian quedarse. Lamentablente para Melissa no pudo Cecilia Álvarez en la última prueba y quedó eliminada. Más temprano Alex Campos, junto a David Juárez y Patricio Razo también se vieron las caras para la salvación. Sería Alex Campos el que perdería el reto y su lugar en Exatlón México.

Un eliminado, discusiones y una nueva energía están a punto de llegar a las tierras y playas del EXATLÓN. ������ Esta noche a las 8 p.m. por Azteca UNO. ��#AdiósEnExatlón pic.twitter.com/PtypDxVvhL — Exatlón México (@ExatlonMx) September 13, 2020

También para la emisión de esta noche se espera la llegada un nuevo participante, esto luego de que la competidora Steph resultara lesionada en una de las pruebas, de acuerdo con los examenes médicos la atleta sufrió una fractura en la tibia de la pierna izquierda por lo que no podrá competir. Hasta el momento no se sabe quien podría tomar su lugar pero todo se cierra al saber que debe ser un ex participante de las primera 3 temporadas.

Aunque esta no es la primera vez que la "antorcha humana" como se le conoce dentro del realitty abandona la competencia, justamente ella fue parte de la temporada 3 pero también por una lesión tuvo que dejar su lugar de forma prematura. Ahora ha externado que se siente triste por su salida pero al mismo tiempo mantiene la preocupación por su carrera deportiva.

Así se encuentran los equipos hasta el momento con sus participantes

Titanes

Carmes Correa, Zudikey Rodríguez, Gloria Murillo, Marcos Pulido, Patricio Araujo, Aristeo Cázares, Mauricio López y Patrick Loliger, Mati Álvarez, Ana Lago y Pamela Verdirame

Héroes

Ernesto Cázarez, David Juárez, Patricio Razo, Pascal Nadaud, Evelyn Guijarro, Estefanía Gómez, Valery Carranza, Cecilia Álvarez y Stefano Orsini.