Exfutbolista de Potros UAEM denuncia injusticias en México

Ciudad de México.- El futbol mexicano de nuevo se encuentra en el ojo del huracán luego de que el delantero chileno, Francisco Pizarro, quien hasta hace poco era delantero de los Potros UAEM del Ascenso Mx, denunció las injusticias que vivió tras su paso por el balompié azteca.



El futolista mencionó en el testimonio a nombres como Moisés Britos, gerente deportivo, y el técnico Omar Ramírez, quienes intentaron jugarle una mala pasada tras su paso por el futbol mexicano.

¡GRACIAS PROFE OMAR!



Gracias por las alegrías, gracias por dirigir este sueño, gracias por los triunfos, inmensamente ¡Gracias! ⚽️#CabalgaLaPasión pic.twitter.com/yDWOSFHyhV — Potros UAEM FC (@PotrosUAEMFC) 12 de noviembre de 2017

“Al llegar a México yo iba muy ilusionado, y bueno se me presenta una ocasión en la cual Moisés Britos me dice que le tengo que dar el 50% de mi salario por la temporada” menciona el ex jugador de la Universidad Católica de Chile.

"Llegue muy ilusionado a México y me pidieron el 50% de mi salario"

TREMENDAS DECLARACIONES de Francisco Pizarro ex jugador de los Potros UAEM

Con nombre y apellido Menciona quien trató de literalmente robarle su Dinero

Que dicen @PotrosUAEMFC pic.twitter.com/9raAlnJSqy — 90 Minut⚽️s México (@90MinutosMexico) 26 de noviembre de 2017

“Lo encontré muy injusto y fue desagradable la situación, desde ese momento, la situación se pudo un poco tensa, y me vine muy desilusionado; tanto Omar Ramírez como Moisés Britos me querían robar, y no acepté estas condiciones”, expresó el atacante de los Potros de la Autónoma del Estado de México.

El conquistador Francisco Pizarro incendiando todo.https://t.co/9FTYYJDt6p — Juan (@shegoelbigoteee) 26 de noviembre de 2017

Pizarro vivía su primera experiencia en México, y su séptima profesionalmente, tras sus pasos en Universidad Católica, Cobreloa , O´ Higgins de Rancagua , Athletic Club Barnechea , Unión La Calera, y Oman Club.

El atacante expresó que todo lo vivido se lo hizo saber al rector de quien lamentablemente no recibió el apoyo esperado, asimismo culpó a los directivos del momento por el que está pasando el equipo.

"Le comuniqué todo este tema al rector, el está al tanto de la situación pero en su momento no hizo nada...creo que son personas que no están capacitadas para estar en una institución como Potros que el último año ha ido en ascenso; lamentablemente Potros hoy está en decadencia”, concluyó el futbolista chileno.

¡Bienvenido a Potros UAEM FC, Francisco Javier Pizarro Cartes Refuerzo para el Clausura 2017 #CabalgaLaPasión pic.twitter.com/Sbx661qFpB — Potros UAEM FC (@PotrosUAEMFC) 7 de enero de 2017

Francisco Pizarro, disputó un total de 15 encuentros con los Potros de la UAEM, en donde solamente pudo hacerse presente en el marcador en una ocasión.

Ahí está, el Chiapas 0-1 Potros UAEM por la F6 de #CopaMX. Francisco Pizarro hizo el primer gol del partido.@enelcamarin pic.twitter.com/GqVFPyYdR7 — Gera (@GerytaMolina) 1 de marzo de 2017

