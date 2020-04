Exjugador de Algodoneros ahora busca batear al coronavirus

Mark Hamilton, quien en el 2011 jugó en Grandes Ligas con Cardenales de San Luis, obteniendo un anillo de serie mundial y que en la temporada 2013-2014 vistió los colores de Algodoneros de Guasave en la Liga Mexicana del Pacífico, hoy se encuentra a punto de graduarse como doctor y empezar a combatir el Covid-19 en su país natal, los Estados Unidos.

A sus 35 años, el exprimera base está listo para la batalla, ya que el día de mañana, debido a la contingencia causada por el coronavirus, se estará graduando de la facultad de medicina.

Circustancias

La escuela de medicina Donald y Barbara Zuker en Hoftra/Northwell se vio obligada a adelantar su programa de estudios y es por eso que la graduación se ha adelantado un mes y Mark Hamilton estará realizando su recidencia en un hospital de Long Island, en Nueva York, justo donde se encuentra el epicentro del Covid-19 en Estados Unidos.

“Podría recibir mañana una llamada en que me digan que es tiempo de intervenir”, dijo el exjugador de los blanquiazules. He tenido un viaje increíble para convertirme en médico durante los últimos cuatro años, y en ningún momento pensé que me encontraría ingresando al campo profesional en un momento como este", reconoció.

Su paso por invierno

Hamilton jugó para los Naranjeros de Hermosillo en la campaña 2011-2012, donde bateó para .265 en 38 juegos con cinco jonrones y 39 carreras producidas.

Luego participó con Algodonero de Guasave en la 2013-2014, donde en 54 encuentros bateó para .254, con siete vuelacercas y 23 empujadas.