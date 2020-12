Expansión de la LMB se analizará en próxima reunión: Presidente de Sultanes

El presidente de los Sultanes de Monterrey, José Maiz García, informó que ahi una carta con la petición para que regrese el equipo de Veracrúz la próxima temporada en la Liga Mexicana de Beisbol.

"Pepe" Maiz admitió que si el número de equipos crece a 18 pudiera regresar también la franquicia de los Charros de Jalisco al circuito veraniego.

La decisión puede tomarse en cuenta en la próxima asamblea virtual contemplada entre el 8 y el 10 de diciembre, donde se tomará en cuenta el ingreso de dos equipos más a la liga, uno de los equipos que ya se estaba contemplando es el de Veracrúz, mientras que Guadalajara entraría al quite en la expansión.

Sultanes de Monterrey contempla tener un roster muy competitivo para la temporada 2021 de la LMB, ya que van a recibir muchos peloteros que tenían en Estados Unidos con derechos de retorno, al cancelarse en definitiva algunas ligas y reducirse el número de equipos en Ligas Menores.

Maiz comentó que la ciudad de Veracrúz ha sido una de las más beisboleras de México, y sería de gran agrado su regreso a la pelota caliente mexicana para el próximo 2021.

“Creo que esos equipos son de los que pueden sobrevivir bien, hay plazas más pequeñas, estadios más pequeños, donde sería más problemático porque sí perdimos dinero el año pasado al no haber patrocinios, no hubo entradas, nada de nada, no hubo beisbol”, expuso Pepe Maiz.