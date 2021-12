¡Explica polémica! Entrenador de Julio César Chávez Jr. declara la verdad del supuesto "dopaje"

Culiacán, Sinaloa.- El púgil mexicano, Julio César Chávez Jr., derrotó por decisión dividida al boxeador inca David "Pantera" Zegarra en el combate que se efectuó el pasado sábado 18 de diciembre del presente, pero su victoria no fue la más destacada, pues está en el ojo del huracán, luego de correrse el supuesto rumor de haber utilizado sustancias ilegales para ganar la contienda de box.

Durante la transmisión de la pelea se muestra el momento exacto donde el hijo del Gran Campeón Mexicano, Julio César Chávez, inaló algo muy curioso que su propio entrenador le dijo que olfateara, aspecto que no fue del agrado del público, pues aseguraron que su triunfo fue con base a un "dopaje" en plena confrontación.

A casi una semana del regreso del boxeador nacional (Chávez Jr.), su propio entrenador decidió poner fin a esta polémica que involucra a su pupilo y a él previo a confirmarse el vencimiento del mexicano en su pelea de retorno al pugilismo profesional, pero que levantó sospechas entre los amantes del box.

"Julio estaba enfermo, no estuvo bien, completamente al 100 por ciento. Él entró al cuadrilátero un poco enfermo y quería cumplir con la pelea para demostrarle a toda su gente y no quedar mal antes del evento. No estuvo en sus planes abandonar la pelea como muchos lo hacen", explicó su instructor para el canal de Youtube TV Boxeo.

ABIERTO A PRUEBAS ANTIDOPING

Las críticas y desaprobación de los aficionados empiezan a acabar con la paciencia del Junior, así que, de acuerdo a su coach, el boxeador está dispuesto a realizarse una prueba antidoping para terminar con esta controversia que no le permite festejar su vigente triunfo.

"Julio está abierto para que le hagan exámenes de drogas, antes y después de la pelea, para él no pasa nada, Julio César se avienta a todo. No podía respirar y nada más era para sacarle los mocos (la sustancia)", mencionó durante la entrevista con el canal de internet.

NO PELEABA DESDE JUNIO DE ESTE AÑO

Julio César Chávez Jr, no subía al ring desde que enfrentó al ex campeón de peso medio de la UFC, Anderson Silva, en la cartelera "Tributo a los Reyes" que se llevó a cabo en junio de este año en el interior del Estadio Jalisco. Como dato extra, estuvo en una clínica de rehabilitación para tratar sus adiciones.

