“Explotamos en risas, llanto y jubilo”: Carlos Urías

Culiacán.- Como papás, cada triunfo de su hijo será un orgullo para ellos y en Carlos Urías y su familia no es la excepción, ya que se encuentra emocionado por que Julio Urías lograra ser campeón de la Serie Mundial con los Dodgers de Los Ángeles, algo que le permite recordar el camino que recorrieron para llegar a este éxito.

¿Cómo se encuentran con el logro de Julio?

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Muy contenta toda la familia. Agradecidos con Dios por tan bonita experiencia que nos está dando.

¿Cómo vivieron el juego desde que entró Julio, en donde se veía decidido?

Si, anímicamente se miraba muy bien, consiente de la responsabilidad que se tenía y pidiendo a Dios para que lo ayudara a sacar el compromiso, con un temple bastante bueno.

Cae ese out 27 y Julio grita en júbilo, ¿qué pasó aquí?

Todos tensos en casa por que eran pocas carreras de ventaja; festejábamos cada out que sacaba mi hijo, cuando cae el último strike explotamos en risa, llanto, jubilo por que el momento lo ameritaba. La presión que teníamos aquí era por que hiciera bien su trabajo.Estaba destinado que haría historia; primero se queda a un out de aspirar al triunfo en el juego 4 lo que costó criticas a Roberts, pero este lo pone en el momento justo y se reivindica con la afición mexicana.

¿Como vio la polémica con Dave Roberts?

Si, generó polémica esa situación que pasó, pero nosotros estábamos tranquilos por que él cumplió con su parte. El mismo manager del que se renegó le da una oportunidad muy grande y que bendición de que mi hijo lo pudo lograr.

¿Qué les decía Julio durante la videollamada que les hizo?

Su primer grito fue de “lo logramos”. Contento y disfrutando con bandera de México en la espalda, que la había pedido antes para presumir. Muy contento, pero tranquilo mi hijo, consciente de lo que estaba disfrutando y lo que estaba viviendo.

¿Julio ya cumplió dos sueños, debutar en MLB y ganar la Serie Mundial?

Si, la verdad que son sensaciones distintas, porque el debut es algo inolvidable. Para vivir una serie de campeonato, tienes que estar en ella. Este es otro bonito episodio, inolvidable para él y nosotros.

¿Cómo se siente en ser usted su primer entrenador?

Orgulloso, contento, feliz; por que empecé con un chiquillo saliendo desde el gogote, a los entrenamientos, con las cubetas de pelotas y él en los brazos dormido y que llegue a estas instancias y recordarlo hace que lloremos mi esposa y yo cuando nos acordamos de eso. Vuelvo atrás el tiempo, la ilusión con la que llevábamos a practicar un deporte que es de la familia, sin dimensionar que estaríamos en estos niveles.

¿Valió la pena tanto sacrificio?

Todo sacrificio con tus hijos vale la pena. Nosotros hicimos bastante trabajo con Julio, pero cada quien con como padre debe sentirse orgulloso de sus hijos, no demeritar el que sea figura pública o no. Cada quien merece su aplauso. Contentos y agradecidos.

Lo importante también son los logros familiares que le inculcaron, a pesar de las deportivas, para muestra que no olvida que él es culichi. El tiene bien puesta la camisa de Culiacán, ama la ciudad. Se le hace tarde para estar aquí y disfrutar todo. Contento y orgulloso.