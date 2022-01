¡Extraordinaria! Antje Utgaard levanta suspiros con poses de infarto en su auto de lujo

Hollywood, Estados Unidos.- Antje Utgaard se robó los elogios y las miradas de los millones de seguidores en las redes sociales. Desde el primer minuto que apareció en su perfil personal de Instagram los usuarios se hipnotizaron por sus nuevas fotos, las cuales tuvieron el modo de incrementar los latidos del corazón al igual que la temperatura. La modelo posó en tono maravilloso. Decidió vestir un conjunto diminuto que combinó con medidas de abertura, logrando que los halagos aparecieran a una velocidad que no tiene fin

La encantadora modelo e influencer, originaria de New Richmond, Wisconsin, Estados Unidos, expuso su alegría en una historia que dio a conocer en su perfil personal. Adelantó que vendría una sorpresa. Por supuesto que los internautas se emocionaron por esa noticia que la curiosidad los rodeó en todo momento. Cuando observaron que vendría algo novedoso en su red social todos estuvieron esperando el minuto adecuado para regalar un like a la estadunidense- Bueno, eso traspasó niveles.

Darle "Me gusta" a su vigente publicación no fue lo único que realizó la gente, sino que también se encargaron de ofrecer una catarata de frases y piropos en todos los accesos disponibles para realizarlo. La bandeja de comentarios de su posteo, su chat privado, incluyendo otras páginas oficiales de Antje Utgaard, vivieron una ola gigante de palabras de alabanza, pues un tipo de fotografías como las actuales no son recurrentes en su página social de internet.

Antje Utgaard enamora en poca prenda

Instagram awesomeantjay

El modo de asombrar y ganarse los corazones de los aficionados fue encontrarse en el interior de su auto de lujo, así como exponer sus mejores perfiles mientras estuvo sobre el capó. Su belleza superó las fronteras, al igual que sus poses de infarto, en las cuales sus divinos atributos brillan más que los mismos rayos del sol. Cuatro tomas distintas fueron difundidas por todo el mundo virtual y por algo es que Antje esta sorprendida por acrecentar en unas horas mil seguidores extra.

La joven norteamericana tenía en su canal de Instagram 1.9 millones de followers. Ahora, con esta vigente presentación, acaba de traspasar la barrera de los 2 millones de seguidores, un dato histórico para ella. "¿Te gusta ir rápido? A mi también, en honor a FINALMENTE obtuve a mi bebé después de 7 meses de estar en la tienda", mencionó Antje Utgaard tras adquirir este vehículo que esperó en el mismo lugar hasta que la modelo obtuviera los documentos oficiales y pudiera conducirlo por primera vez en este inicio de año.

Antje Utgaard eleva la temperatura en su coche

Instagram awesomeantjay

