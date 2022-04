¡Extraordinaria! Issa Vegas destruye las redes con picante rutina de ejercicios (Video)

Buenos Aires, Argentina.- Issa Vegas es amante del ejercicio y con mucha seguridad es la modelo de Argentina que la rompe en cualquier ámbito. Comprender una figura así de natural es difícil pero no imposible, la sudamericana acostumbra a brindar sus mejores consejos de alimentación, aunque varias personas no pueden llevar a cabo su misma dieta por su aspecto físico, pues los doctores son los responsables de recomendar tipos de alimentos de acuerdo a sus medidas físicas.

Por otro lado Issa Vegas se dedica a practicar aquellas series de ejercicios que mayor apoyo le ha dado hasta la fecha y efectivamente toda personalidad puede realizar dichas repeticiones, por tanto decidió poner el ejemplo de cómo se debe ejecutar cualquier ejercicio que sea potente y exigente a la vez. Para darle la bienvenida al mes de abril decidió terminar una semana completa con una exigente rutina de piernas y glúteos que la hicieron sudar tanto como ella a su club de 'fans'.

La originaria de Buenos Aires, Argentina fue la instructora de todos aquellos atletas que acudieron al mismo gimnasio dónde estuvo de pie. Conocidos y extraños no dudaron en voltear a ver sus resultados, es la reina que todos desearían enamorar, por lo que siguen sus mismos pasos para verse atractivos e interesantes, empero reconocen que su secuencia no es fácil de realizar pero no dejarán de intentar para llegar a su nivel y al mismo tiempo logren llamar su atención como agradecimiento de brindar los ejercicios correspondientes para obtener una mejor complexión.

Para comenzar el entrenamiento Issa Vegas decidió alegrar a su público con su forma ideal de hacer las sentadillas con barra en peso libre. Cargando doble disco de 10kg no fueron impedimento para disfrutar de estas series que trataron de agotar a la argentina, todo lo contrario gozó por bajar y contraer sus glúteos para obtener una retaguardia con mayor poder, incluyendo unos hombros más desarrollados al continuar con una sentadilla mixta con levantamiento de barra.

Cada ejercicio fue evidente en su filmación que dio a presentar en su cuenta oficial de Instagram. Aunque cada ejercicio parece complicado de hacer Issa Vegas inspira a sus 'followers' ir desde abajo y ser recurrentes en estos dos buenos movimientos, para posterior superar a la maestra y lucir un físico mejorado que haya superado las expectativas. Los elogios siguen en vigencia y cada vez aumentan gracias a sus nueve millones de seguidores que siguen de cerca su material didáctico. Issa Vegas nació un distante 1 de noviembre de 1996, está festejando 25 primaveras.