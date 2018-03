El premio a un guerrero como Ezequiel Orozco

El día de hoy el futbol se encuentra con un moño negro tras el fallecimiento el ex jugador Ezequiel "Cheque" Orozco, una persona que nunca bajó los brazos y luchó hasta el final ante una terrible enfermedad que no pudo vencer, sin embargo, el espíritu de un guerrero siempre se le reconocerá a quien fuera delantero de Murciélagos de Los Mochis.

La LIGA MX/ASCENSO MX lamenta profundamente el fallecimiento del jugador Ezequiel Orozco. pic.twitter.com/5p0cCghAz7 — ASCENSO Bancomer MX (@AscensoMX) 16 de marzo de 2018

Una vez que se le diagnosticó la terrible enfermedad a Ezequiel "Cheque" Orozco, recibió un gran apoyo por parte de su último equipo como profesional Murciélagos de Los Mochis, ya que a pesar de que anunció su retiro, estos renovaron su contrato con el fin de que el jugador pudiera pagarse los tratamientos en su etapa de recuperación.

Por su espíritu incansable que siempre se le notó, hace unos meses, Ezequiel Orozco recibió un merecido premio titulado "Deportista que Lucha", este entregado por parte de la cadena Univisión Deportes, debido a su perseverancia y resistencia luego de un tiempo de batalla ante la terrible enfermedad del cáncer de pulmón.

En dicha entrega, el jugador apareció a la escena después de que se proyectara un emotivo video de su etapa de recuperación, razón por la cual el público le regaló los fuertes aplausos del público presentes en reconocimiento por su enorme lucha.

Hoy tenemos luto en Fútbol Nacional



El día de hoy falleció El 'Cheque' Ezequiel Orozco. Perdió el partido más importante de su vida.

El ex jugador de Necaxa, Jaguares, Atlante y Murciélagos

peleó hasta el último minuto contra el Cancer pero al final no se pudo.

QEPD pic.twitter.com/kamzlMUMBP — 90 Minut⚽️s México (@90MinutosMexico) 16 de marzo de 2018

En la entrega el jugador no dejó pasar la oportunidad para agradecer a todas las personas, en especial a la cadena deportiva por haberle invitado al evento, así como a quienes lo apoyaron. Además ahí el ex futbolista expresó su fuerza en su lucha al expresar que la lucha aún no estaba terminada.

"Créanme esto aquí no termina, es un partido de 90 minutos", expresó en su momento el ex delantero al tiempo de romper en llanto.

Murciélagos venció 2-1 al América en Mochis, partido en apoyo a Ezequiel Orozco quien padece cáncer #DespiertaConLoret pic.twitter.com/29yO1z1WlG — Antonio de Valdés (@adevaldes) 19 de julio de 2017

Tras darse a conocer el fallecimiento de Ezequiel "Cheque" Orozco, personalidades y equipos rápidamente expresaron sus oraciones hacia los familiares y amigos del jugador, en estos momentos complicados.

Quiero expresar mi más sentido pésame a la familia de Ezequiel Orozco, deportista ejemplar, gran ser humano y un guerrero que se nos adelanto en el camino espero que Dios les de la sabiduría y la Paz en sus corazones. Descanse en paz Ezequiel pic.twitter.com/m21aRVFJvA — PULIDO 9️⃣ #AP9 (@puliidooo) 16 de marzo de 2018

"Hemos perdido a nuestro mejor hombre, nuestro mejor delantero Gracias por luchar los 90 minutos del partido más importante de tu vida #PorSiempreCheque", fueron las emotivas palabras de Murciélagos de Los Mochis, el último equipo del delantero mexicano.