F1: ¿Apaga el motor? Ex directivo afirma que Lewis Hamilton se retirará en 2022

Londres, Gren Bretaña.- Previo a la cena de Navidad un bombazo acaba de sorprender a todo el planeta tierra, pero en primer lugar a los espectadores del deporte motor, pues todo parece indicar que el británico Lewis Hamilton, piloto de la escudería Mercerdes, tomará la decisión de retirarse para el 2022 de la Fórmula 1.

El corredor se encuentra muy decepcionado por el acaecimiento en el Gran Premio de Abu Dabi que lo hizo perder la carrera y toda la temporada 2021. Su equipo lanzó una apelación tras el resultado de la carrera, pero días después renunció a ella "por amor a este deporte".

Sin embargo el veterano de 36 años no quedó muy conforme con la decisión que uno de sus planes para el próximo año sería anunciar de manera definitiva su retiro del deporte motor, pues es más obvia su salida que permanencia en la madre de las competiciones internacionales de automovilismo, aseguró el antiguo CEO Bernie Ecclestone, después de platicar con su padre.

"Hace un par de días hablé con él y me di cuenta de inmediato que no quería hablar del futuro de su hijo (Lewis), así que solamente hablamos de negocios. Creo que se retira, que no correrá el año que viene", mencionó el ex directivo de la Fórmula 1.

"Su decepción en Abu Dabi fue demasiado grande, y lo entiendo. Ahora, empatado a siete títulos con Michael Schumacher, es el momento indicado para que cumpla su sueño y sea un emprendedor en la moda", mencionó el ejecutivo para el sitio Blick.

CUESTIONA LA DECISIÓN EN ABU DABI

De igual manera Bernie Eccleston arremetió por la resolución que aconteció en la última carrera del año en el Gran Premio de Abu Dabi, señalando que Michael Masi, director de la competencia, tomó la peor decisión tras darle ingreso al auto insignia.

Bernie Ecclestonl, ex Ceo de la Fórmula 1

AP

"Masi debió ahorrarse ciertos problemas. Tuvo que haver sacado la bandera roja inmediatamente tras el accidente. Así hubieramos visto un súper final a tres vueltas. Las cosas caminaron muy mal", finalizó Bernie Ecclestone.

