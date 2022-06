F1: Helmut Marko 'ventiló' que hubo roces entre 'Checo' y Verstappen tras el GP de Mónaco

Bakú, Azerbaiyán.- Culminó la clasificación previo al Gran Premio de Azerbaiyán, una carrera que convierte a Sergio 'Checo' Pérez en el piloto principal, tras dominar con rapidez cada curva del circuito callejero de Bakú el año pasado y que lo consagró en Red Bull Racing al ser su primer triunfo con su actual equipo de Fórmula 1.

La motivación del mexicano está 'on fire' de querer subir al podio de honor por segunda vez al hilo en esta temporada 2022 al ganar, hace dos semanas, el Gran Premio de Mónaco, donde recibió un sinfín de elogios de su mismo equipo y a la vez diversas críticas de sus detractores, pero que lo ayudan a ser mejor corredor de lo que ya es.

Después de ser uno de los competidores con mayor aceleración en las últimas prácticas libres y el piloto en amarrar el segundo sitio en la parrilla para la octava carrera del año, el asesor de Red Bull Racing, Helmut Marko, develó que en la escudería existe una 'ligera' tensión entre el tapatío y su coequipero, Max Verstappen.

Al ver que Sergio Pérez fue el mejor en Monte Carlo uno de los personajes que criticó al azteca fue el padre de su compañero, a lo que pudo influir en cierto porcentaje entre la relación de ambos pilotos, quienes se vieron muy 'fríos' al culminar la sesión clasificatoria de la Fórmula 1.

Helmut Marko felicita a Sergio Pérez

AFP

"Hubo una ligera tensión después de Mónaco, Jos Verstappen en particular. El padre de Max hizo algunos comentarios que no estaban bien fundados y no ayudaron", dijo el asesor de RB, quien compartió la breve charla que sostuvo con sus dos manejadores el día de ayer (viernes), dejando en claro que la prioridad será para aquel que se encuentre primero en la carrera.

"Tuvimos una discusión el viernes por la mañana, tanto con Sergio como con Max, todo está bien allí. El mexicano está encendido. Nunca ha sido tan fuerte, tan bueno en todas las sesiones. Y sí, ahora es entre los dos. Tienen el mismo material, las mismas condiciones, es mi deber decir que gane el mejor", explicó Helmut Marko.