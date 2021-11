F1: Sergio Pérez, el piloto mexicano que emigró a Alemania para cumplir su sueño

Guadalajara, Jalisco.- En una semana especial de cara al Gran Premio de México 2021, mismo que será la versión 21 en la historia de esta carrera oficial de la temporada de la Fórmula 1, la cual albergará el Autódromo Hermanos Rodríguez, en Debate te queremos presentar un poco de la vida de Sergio "Checo" Pérez, el tapatío que representará a México este fin de semana como piloto de Red Bull Racing.

Sergio Pérez nació un lejano 26 de enero de 1990 en Guadalajara, Jalisco, sitio donde comenzó sus primeras pruebas en el automovilismo compitiendo en diferentes eventos del Karting, Ser un As frente al volante brindó que el tapatío brincará a la Fórmula en 2004, empero en un sistema de iniciación, denominada como Fórmula Dodge, Barber Pro Series hoy día.

Claro que competir en una de las variantes previo a subir al máximo nivel de la competición de automovilismo internacional y campeonato de deportes motor de todo el mundo no sería cosa sencilla para un joven mexicano que siempre tuvo el sueño de correr en alguna de las escuderías participantes.

A principios de edad "Checo" recibió el apoyo de Carlos Slim, empresario e ingeniero mexicano que en 1990 adquirió la compañía de telecomunicaciones Telmex. Gracias a su apoyo se planeó una estrategia para que avanzara con velocidad para que debutara en Fórmula 1; la primera emigrar al continente europeo.

"Checo" celebra el título de Fórmula 1

AP

Sergio tomó un avión y viajó rumbo a Alemania, donde lo estaría esperando el jefe del equipo de la escudería, quien, además, era dueño de un restaurante, sitio donde el mexicano se mudó y vivió por cierto tiempo hasta conseguir en el 2005 un lugar de competencia en la Fórmula BMW de Alemania, siendo patrocionado por Telmex.

Dos años después obtuvo un salto espectacular. Superó la segunda categoría de la afamada Fórmula 3 británica ya con ciertas victorias en su honor. En 2009 traspasó a la GP2 Series, refuerzo de la Fórmula con el equipo Arden. En 2010 repitió división, ahora con Barwa Addax.

Sergio Pérez obtuvo el triunfo con Red Bull Racing

AFP

El mexicano se mostró más que listo para ascender a la Fórmula 1 y el sueño cumplido se daría en la temporada 2011-12 tras incorporarse con la escudería suiza Sauber, fungiendo como compañeros del nipón Kamui Kobayashi como piloto titular, debutando en el Gran Premio de Australia. Finalizó en el lugar 17 en su primera experiencia.

Finalizó su vinculación con Sauber en 2013 y desde entonces tendría un hilo de participaciones en Fórmula 1 sin ausencia. En 2013 compitió para Vodafones McLaren Mercedes. Del 2014 a mediados del 2018 fue corredor de Sahara Force India.F1 Team.

Sergio Pérez conduce para Red Bull Racing

Twitter Sergio Pérez

Subió a Racing Point Force India F1 Team, siendo su equipo con menor tiempo de Sergio Pérez. En 2019 compitió para SportPesa Rscing Point F1 Team y en el 2020 integró el equipo de BWT Racing Point F1 Team, escudería con la cual celebró su primera victoria en Fórmula 1, tras ganar el Gran Premio de Sakhir el 6 de diciembre del año pasado.

A partir de este año en curso se creyó que podría anunciar su retiro pero Red Bull Racing decidió fichar al mexicano y en la carrera de Azerbaiyán obtuvo su 1er triunfo con su nuevo equipo y el 2do título en su poder. Este domingo 7 de noviembre buscará su 3er título estando en casa.

"Checo" ganó en Azerbaiyán

AP

"Soy extramadamente afortunado de tener una carrera tan buena en la Fórmula 1. Comenzó como un proyecto loco de un niño loco. Llamar a la gente a las 4 am, sin hablar inglés. Estoy orgulloso de ese niño. No importa lo loco que suene tu sueño, definitivamente puede ser posible", dijo Sergio "Checo" Pérez para el canal de Youtube de Red Bull de su serie "For Real".