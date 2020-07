FC Barcelona: Ve Setién muy complicado ganar La Liga

España.- Luego del empate de esta tarde entre Barcelona y Atlético de Madrid, el técnico 'culé' Quique Setién, ya con la cabeza más fría, habló sobre el mal resultado que tuvo su equipo y sobre las pocas probabilidades que le dan a los 'blaugranas' en sus aspiraciones a pelear por el título.

En entrevista post partido con 'Movistar LaLiga', Setién animó a sus jugadores a seguir trabajando y dejando todo en la cancha pese a la gran disntancia que puede tomar el Real Madrid este jueves si gana contra el Getafe, pues si los 'merengues' ganan se irán a 4 puntos encima del Barca.

Setién también mencionó que vio muy positivo el planteamiento del equipo con ese 4-4-2 que hizo daño al Atlético de Madrid por momentos del partido, además de hablar de la situación de Griezzman, quién jugó solo 2 minutos el día de hoy, y no ha visto titularidad en varios partidos.

A Griezmann le veo bien. El problema es que no pueden jugar todos y hay que decidirse por algunos. Siempre piensas que en un momento determinado puede hacer algo. No lo he hecho antes porque estábamos jugando muy bien. A Suárez siempre hay que tratar de tenerle, a Messi también, porque no sabes nunca lo que va a pasar. No es fácil encontrarle sitio sin desestabilizar el equipo. Las circunstancias me han obligado a ello"', explicó.