FC Barcelona confirmó que Sergi Roberto dio positivo por Covid-19

España.- Más malas noticias acarrean el paso de uno de los jugadores más extrañados y requeridos en el equipo del FC Barcelona, pues hace unas semanas su jugador Sergi Roberto había quedado fuera de las convocatorias del entrenador Ronald Koeman por una lesión.

Una rotura del recto femoral del muslo derecho que lo dejó por un mes en rehabilitación el pasado 21 de noviembre, pero un afecto distinto y nada esperado acaba de ser participe en el mediocampista al ser positivo por Covid-19 que lo dejará, prácticamente, fuera de la fase de grupos de la UEFA Champions League.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

No obstante, por cierta cantidad de partidos en el torneo.de España o lo que resta del año 2020, pues sus últimos compromisos de los blaugranas, no solo serán interesantes, sino se terminarán con fecha doble, es decir hasta el próximo 22 de diciembre o el 30 contra el Eibar, partido que aún no es definido.

Mientras el jugador se mantiene aislado, aunque no presenta sintomas de coronavirus, el jugador estará en su domicilio, en tanto el equipo del FC Barcelona ya informó a las autoridades deportivas, al igual que a los elementos que tuvieron contacto directo con el jugador para realizar las pruebas instantáneas.

Sergi Roberto en el campo de entrenamiento del Barcelona

Twitter FC Barcelona

"Después de las pruebas PCR realizadas este martes 2 de diciembre, el jugador del primer equipo, Sergi Roberto, ha dado positivo por Covid-19. El futbolista se encuentra bien de salud y está aislado en casa, siguiendo la recuperación de la lesión que se produjo el pasado 21 de noviembre", anunció el FC Barcelona.

A pesar del acaecimiento, los culés estarán presentando su partido de esta misma tarde contra el Ferencváros en el país de Hungría de la fecha 5 de UEFA Champions League, deseando por parte del también, defensa línea, el mayor éxito que los estará apoyando desde su vivienda.

Sergi Roberto celebra con Lionel Messi y compañía

Twitter Sergi Roberto

Sergi Roberto debutó con los barcelonistas en su equipo B en la temporada 2009-2010 hasta el 2012-2013, pero estuvo presente con el primer equipo desde la iniciación de la última década, en la temporada 2010-2011 para ser exactos, permanenciendo en la actualidad con club blaugrana a sus 28 años de edad.

Suma 7 títulos en la Liga de España, 5 Copas de su majestad el Rey, 3 Supercopas de España, 2 palmarés de UEFA Champions League y 1 Mundial de Clubes, al igual que 1 Supercopa de Europa.