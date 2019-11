FIFA analiza invitar a Boca Juniors para el Mundial de Clubes del 2021

Suiza.- El Mundial de Clubes de 2021 está cada vez más cerca y FIFA analiza la posibilidad de incluir de manera de invitado a Boca Juniors para que sea parte de este gran nuevo torneo.

Hace apenas unas semanas se anunció el nuevo formato para el Mundial de Clubes de 2021 en donde pasaran de 7 a 24 equipos repartidos entre las 6 confederaciones afiliadas a FIFA. Pero según la organización en caso de Conmebol se le otorgó 6 lugares la segunda con más plazas solo detrás de la UEFA con 8.

La manera en que elegirán a sus 6 representantes será mediante a lo próximos 4 campeones de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana con 2 por cada copa además de reaparecer la Supercopa de donde saldrán las otras dos plazas restantes.

Con esto Boca Juniors no estaría dentro de esos 6 invitados por lo que intentarían modificar la repartición de plazas para tener las mismas que Europa para poder que los Xeneizes entren a la justa.

Por esta razón el mandatario de la FIFA Gianni Infantino estaría considerando reunirse con varios presidentes de distintos equipos para resolver la manera de repartir los boletos para este torneo.

"El presidente Angelici está viajando este miércoles a Suiza, a la FIFA, para que Boca pueda acceder al Mundial de Clubes”, reconoció en diálogo con Radio La Red Christian Gribaudo, candidato a presidente por el oficialismo en el conjunto xeneize.

El dirigente aclaró que "no es que Boca vaya y lo pida. Hay un interés del fútbol de que Boca esté en esos partidos. ¿Por qué? Por lo que significa Boca. No quiero hablar de los demás clubes. Pero objetivamente te das cuenta que a Boca lo piden de mundo". Y aclaró: “Angelici no va a pedir. Sólo va a participar de una reunión que tiene que ver con la posibilidad de que Boca integre el Mundial de Clubes".

Aunque todo esto podría sen inútil en caso de que Boca Juniors consiga su pase de forma deportiva, ganando la Copa Libertadores o a través de la Supercopa en caso de que se se apruebe esta nueva competición.