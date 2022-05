Fabinho asegura que el Liverpool seguirá peleando por el título en la Premier League.

El Liverpool no pudo ante el Tottenham reclamaron un punto muy reñido en Anfield el sábado por la noche después de que el tiro desviado de Luis Díaz cancelara el primer gol de Heung-Min Son en la segunda mitad. El equipo de Jürgen Klopp subió a la cima de la tabla general de manera momentánea, sin embargo, fue bajado al segundo puesto tras el triunfo de este domingo del Manchester City en casa ante el Newcastle United.

Fabinho habló tras el empate del Liverpool sobre el Tottenham, asegurando sobre si el empate se sintió más como una derrota... Si un poco. Por supuesto, queremos ganar todos los juegos. En la posición que estamos en la liga ahora necesitábamos los tres puntos, pero seguimos vivos. Todavía estamos luchando.

Sobre la pelea que mostraron él y sus compañeros tras ir abajo en el marcador aseguro, “sabemos que no podemos parar. Los fanáticos de hoy fueron simplemente increíbles. La afición nos empujaba. Cuando marcamos el primer gol teníamos la sensación de que queríamos marcar el segundo porque la afición estaba que ardía. Lo intentamos hasta el final. No es fácil jugar cada tres días a un buen nivel. Hicimos un buen partido en general. No ganamos, pero tenemos cosas positivas que sacar de este juego”.

Fabinho durante el partido del Liverpool ante Tottenham/EFE

Sobre la pelea que sostiene el Liverpool con el Manchester City en la carrera por el título de la Premier League, dijo “sabemos que estamos luchando contra uno de los mejores equipos del mundo. Sabemos que si perdemos puntos en la pelea contra el Man City, quizás nos cueste el título. Pero nosotros somos seres humanos [y] ellos también son seres humanos. Esperemos que pierdan puntos, y como dije antes, seguiremos luchando e intentaremos ganar el próximo partido contra el Aston Villa”.

Tres jornadas quedan para el final de la Premier League y el conjunto del español Pep Guardiola ya aventaja en tres puntos a los reds de Jurgen Klopp. El traspié del Liverpool fue un estímulo para el City, deprimido tras el inesperado adiós europeo sufrido el pasado miércoles en el estadio Santiago Bernabeu.