Arabia Saudí investiga a árbitro que irá al Mundial

Un árbitro seleccionado por FIFA para acudir al Mundial fue colocado bajo investigación en Arabia Saudí y se le prohibió oficiar un encuentro de la final de copa.

Fahad Al Mirdasi estaba designado como el árbitro central para la final de la Copa del Rey del sábado antes de ser referido a los investigadores administrativos, informó la Federación de Futbol de Arabia Saudí.

El comunicado que publicó la federación en Twitter no especificó la naturaleza de la investigación contra Al Mirdasi, de 32 años de edad. Señaló que la decisión fue aprobada por el Comité Olímpico de Arabia Saudí, cuyo presidente Turki al-Sheikh, también dirige al máximo organismo deportivo nacional.

El árbitro Fahad Al Mirdasi durante un partido en la Copa Confederaciones/Jam Media

Al Mirdasi es uno de los 36 árbitros elegidos por FIFA para oficiar los 64 partidos del Mundial, que inicia el 14 de junio en Moscú.

“El asunto es con la Federación de Futbol de Arabia Saudí”, señaló la FIFA a The Associated Press. “FIFA no tiene comentarios adicionales”.

Al Mirdasi participó el año pasado en la Copa Confederaciones. Ofició el encuentro por el tercer lugar entre México y Portugal, un encuentro en el que se sancionaron dos penaltis, se expulsó a dos jugadores en tiempo extra, además de al entrenador de la selección mexicana, Juan Carlos Osorio.