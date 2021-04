Falcons disputarán uno de los partidos internacionales de la NFL en Londres

Los Falcons de Atlanta dieron la noticia de que esta próxima temporada jugarán un partido en Londres, la fecha exacta se dará a conocer cuando la NFL revele el calendario de juego de la campaña 2021.

Según el comunicado, la fecha exacta del compromiso, o el rival que será un equipo que no pertenece a su división.

Los Falcons estarían fungiendo como los locales en el juego en Londres, los posibles rivales para el encuentro saldrán de entre los siguientes equipos: Detroit Lions, New England Patriots, New York Jets, Philadelphia Eagles y Washington Football Team. Son los cinco equipos que visitarán Atlanta en algún punto de la temporada, y que no son rivales divisionales.

Esta será la segunda ocasión que los Falcons de Atlanta jueguen en territorio inglés, ya que la primera ocasión fue en el 2014 cuando se enfrentaron a los Leones de Detroit.

De acuerdo a la liga, la meta es que, a partir del 2022, se jueguen cuatro partidos internacionales por año.

En la semana que se jugó el Super Bowl entre los Bucaneros de Tampa Bay y los Chiefs de Kansas City, el comisionado Roger Goodell manifestó que la liga planeaba celebrar en el 2021 dos partidos internacionales, uno en Londres y el otro en la Ciudad de México, después de que la International Series fuera cancelada durante el 2020 a causa de la pandemia de Covid-19.

La NFL se tendrá que adecuar a las medidas sanitarias de Londres, ya que en lo que respecta a la entrada de aficionados a los deportes, hasta el momento no ha habido luz verde para que asistan a los inmuebles.

Sera hasta este 18 de abril para las semifinales de la FA Cup en Wembley. El gobierno británico tiene planeado abrir estadios de gran capacidad al público a partir del 17 de mayo.