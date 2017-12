Falla el relevo y Cañeros cede el primero

D. J. Johnson falló en su intento de rescate y los Mayos de Navojoa le sacaron de la bolsa el primero de la serie a los Cañeros de Los Mochis. Los verdes estaba a dos outs de ligar su tercera victoria, pero el relevo no estuvo a la altura y los sonorenses timbraron un par de carreras en la novena entrada para darle la vuelta a la tortilla y confirmarse como el “coco” de los comandados por Ramón Orantes.La tribu abrió el marcador en la segunda entrada, cuando Jovan Rosa y Max Ramírez iniciaron el ataque con imparables, Quincy Latimore recibió base por bolas para llenar las colchonetas y Carlos Mendivil mandó al plato a Rosa con rola a la segunda.Los verdes empataron en la parte baja del mismo episodio, cuando después de un out, Noel Cuevas conectó infieldhit, llegó hasta tercera con imparable de Ryan Casteel y al plato gracias a un wild pitch de Jaime Lugo.Cañeros se fue al frente en el séptimo inning, cuando después de un out y sobre los lanzamientos del relevista Esteban Haro, Michael Wing se voló la barda del jardín derecho.Navojoa le dio la vuelta en la novena, cuando después de un out, Quincy Latimore conectó doble, Carlos Mendívil se embasó con infieldhit y Paul León empujó la del empate con squeeze play. El corredor emergente Christian Zazueta se robó la tercera y Fernando Flores produjó la de la victoria con sencillo al derecho.La victoria fue para Jorge Ibarra en labor de relevo con 2 tercios y un ponche, mientras que el salvamento fue para Daniel Moskos con una entrada y un imparable. Por Mayos inició Jaime Lugo con 6 entradas de una carrera, 3 hits y 4 abanicados, seguido de Esteban Haro con una y un tercio, en la que permitió un cuadrangular. El descalabro se le cargó a D.J. Johnson, con un desastrozo trabajo de 2 tercios, con par de carreras y 4 imparables. Por los verdes abrió Jonathan Castellanos con 7 entradas, una carrera, 5 imparables, 2 bases y 5 chocolates. Fue relevado por Santiago Gutiérrez con una entrada y un ponche y terminó Fernando Irazoqui con un tercio.