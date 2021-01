Familia de Michael Schumacher autorizó el uso de imágenes inéditas del expiloto para documental

Alemania.- Este viernes la portavoz de la familia de Michael Schumacher reveló que la misma familia ha autorizado el uso de ciertas fotografías del expiloto de la Fórmula 1 para la creación de un nuevo documental sobre su vida. Esto ha levantado grandes expectativas ya que desde hace años se desconoce su estado de salud por lo que se piensa que eso podrían mostrarlo.

Sabine Kehm, portavoz de la familia, explicó que todo se tratará de la historia detrás del piloto que todos conocen, que hasta hace algunos meses ostentaba el récord de 7 títulos mundiales de la Fórmula 1 que fue alcanzado por Lewis Hamilton. Además agregó que se verá su verdadera faceta fuera de las pistas como cualquier otra persona.

"La película retrata la incomparable carrera de Michael Schumacher, pero también muestra las múltiples facetas de un hombre complejo: el despiadado y atrevido piloto de la Fórmula 1, el ambicioso atleta, el consumado mecánico con talento técnico único. el jugador de equipo de en quien confiar y el hombre de familia cariñoso", comentó.

Es ahí cuando se menciona puntos importantes de su vida, como el atrevido y despiadado donde se centran más los fans que solo conocen al piloto y buena gente, aunque esas descripciones no necesariamente deben ser malas si no que les ha llamado la atención como el hecho de que tengan imágenes inéditas del expiloto. Así como entrevistas con sus familiares.

El interés central de su nuevo documental es saber si tratará el momento de su lesión que lo ha mantenido fuera de reflectores desde hace ya 8 años. Se cree que podrían ser algunas imágenes de como es su actual estado de salud y como es su nueva vida ahora con esos cambios tan drásticos. La expectativa creció el pasado mes de septiembre de 2020 cuando Flavio Briatore habló para Sport Mediaset donde reveló que Schumacher no puede moverse, solo puede mover sus ojos y que las personas que lo visitan son solo 3.

El fatídico día del 29 de diciembre de 2013

Todo marchaba de buena manera, unas vacaciones en familia era lo mejor pero nadie se imaginaba de lo que estaba por pasar. Cuando Schumacher se deslizaba por la nieve tuvo un problema que desencadenó con un fuerte golpe en su cabeza que la causó un traumatismo craneoencefálico, edema cerebral difuso y hematomas intracraneales.

Fue trasladado a un hospital donde estuvo en coma inducido por 6 meses en donde nadie podía tener contacto con él y su familia. Desde ese momento todo lo que tiene que ver con él se convirtieron totalmente sobre lo hecho en las pistas, no se ha vuelto a ver en público, no se sabe como está físicamente, no se sabe cuales con sus problemas, todo está blindado a su alrededor.

Hoy su legado continuará en la Fórmula 1 con la integración de su hijo Mick Schamacher quien en esta temporada 2021 correrá como piloto de la escudería Haas. Lo hará con el número 47. Sus números son de los mejores, es el actual campeón de la Fórmula 2 con lo que logró llegar a la máxima categoría.