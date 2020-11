Fans de Exatlón quieren que Mati Álvarez sea reconocida como la MVP en lugar de Casandra Asensio

República Dominicana.- Han pasado ya muchas semanas y Mati Álvarez sigue en plan grande y es la número uno por el título de la cuarta temporada de Exatlón. Pero hay algo que sigue molestado a sus fans y es que en el equipo de Héroes está Casandra Asensio, a quien se le conoce como 'MVP', apodo que ha calado en los seguidores de la líder de Titanes pues consideran que tiene más argumentos para recibir ese mote.

Durante las competencias ya es común escuchar a Antonio Rosique que durante la narración de las competencias, llame a loa atletas en su mayoría por el apodo que se le conoce, muchos de ellos han gustado y otros no tanto, algunos casos han sido el de Javier Márquez a quien le llama "Big Papi", Caro Mendoza como "Sunshine", David Juárez como "La Bestia".

En ese sentido para Mati también utiliza algunos como "Terminator" y "Silver Force", este último agregado en el competencia junto a Heliud y Aristeo y su equipo para las competencias. Pero el que sigue molestado es el de "MVP" para Casandra quien se lo ganó luego de ser la mejor del Exaball en 3 ocasiones distintas, ante eso Antonio Rosique le puso el apodo.

Pero esto en redes sociales solo levanta más y más la molestia de los fans de Mati, quienes aseguran que la poblana debe ser llamada así por sus grandes logros de esta temporada y la pasada que ella fue la ganadora. Ha roto varios récords y ganado más medallas que nadie, por eso es que no pueden concebir que el apodo lo tenga otra persona.

Comentarios de sus fans

"Aunque estoy completamente de acuerdo con que Mati Álvarez es la verdadera MVP, no sé ustedes pero yo prefiero el T E R M I N A T O R"

"La verdadera MVP tiene nombre y apellidos, es la máxima campeona, medallista, rompe récords, ganadora de premios, medallas y se llama: MATI ÁLVAREZ SIERRA"

Duelo de Casandra y Mati en Exaball | Foto: Twitter Exatlón México

Pero también hay quienes defienden a Casandra pues para ellos un MVP no es el que mejor juega si no el que mejor hacer jugar a sus compañeros y que arriesgan todo para un triunfo en equipo, "MVP no se le dice a quién mete más canastas, ese título es para quien sabe jugar en equipo, alguien que mantiene la calma y da un esfuerzo brutal en la cancha. Cass no cayó en el juego de los rojos ni de la banca y dio juegazo. REYNA MVP", escribieron en redes.

Mati Álvarez se ha mantenido siempre firme respecto a su participación, pero las cosas se encendieron en redes cuando justamente en el juego de Exaball se enfrentaron Mati y Cass y la atleta de Héroes empujó a Mati, esta se enojó y se le fue encima con una reacción violenta, esa acción hizo que ambos bandos de apoyo se volvieran a encontrar en redes para definir quien era mejor.

Casandra golpeó a Mati mientras lanzaba el balón para encestarlo en la canasta, TERMINATOR se alteró y le reclamó, ¡sus compañeros tuvieron que separarlas! ����#FortalezaColosal��

Ve aquí Azteca UNO en vivo y GRATIS --> https://t.co/OxpaVIsCOJ pic.twitter.com/GJqcXj7OtF — Exatlón México (@ExatlonMx) November 13, 2020

Al final los mismo compañeros evitaron que las cosas se salieran de control y las separaron, los ánimos se calmaron y volvieron a la competencia normal. Esa es la primera vez que se ve tan molesta a Mati algo que también agradó a sus fans. Con esa misma actitud compitió en la semana y se llevó una medalla transferible que no utilizó pues al ser de las mejores competidoras no ha estado en una ronda de eliminación.