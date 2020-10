Fans de Titanes se rinden ante Patrick Loliger tras su eliminación en Exatlón México

Con el corazón por delante Patrick Loliger fue el sexto eliminado de Exatlón México lo que causó algo que pocas veces se veía y es que al momento de la despedida compañeros y rivales sintieron tristeza ante su partida. Su salida no solo fue dejó un lugar en Titanes si no que llegó a tocar las fibras más sensibles de los que estaban ahí como de quienes lo vieron por televisión en México.

Tras ser de los peores puntajes de la semana, desde el día jueves se sabía que sería uno de los que debían combatir por su lugar en el equipo. Para este domingo poco pudo hacer para ayudar a que un segundo compañero de Titanes no entrara a la batalla por mantener su lugar. Al final Patrick Loliger y Mau Gua junto a Patricio Razo de Héroes se vieron las caras.

Desde el inicio del circuito final se vio que las piernas y la agilidad ya no estaban con él y sus rivales con facilidad ganaban sus carreras. Patrick fue el primero en quedarse con solo una vida y aunque le ofrecieron la posibilidad de aumentar a dos luego de que Zudikey Rodríguez le otorgara una medalla de vida, este la rechazó e intentó conseguir la remontada pero se quedó en el intento pues perdió ante su compañero.

Ante su salida las redes sociales comenzaron a explotar de tristeza pues lo consideraban el equilibrio del equipo rojo, su paciencia y entrega fue lo que se ganó el corazón de sus propios compañeros y rivales quienes también sintieron su adiós. En internet las cosas no fueron diferentes, muchos son los mensajes de apoyo y agradecimiento para el atleta olímpico.

Hoy se despide un ser humano extraordinario, bueno ,generoso..que nos deja ver qué algún existen personas buenas en este mundo, que nos inspiras a ser mejores... éxito PATRIC...como siempre".

Alguna vez han visto que cuando alguno se va se abracen todos incluyendo azules y rojos, ese es un efecto que solo causa Patrick Loliger, eres un grande jamás pierdas esa sencillez y nunca dejes de ser ese excelente ser humano que eres, para mí eres el mejor".

Al finalizar su participación Patick dedicó algunas palabras antes de hacer oficial su salida oficial de Exatlón México. "Se siente raro, no te voy a mentir ya extraño estar con mis compañeros, pero es algo que ya viví en mi temporada y me costó mucho más trabajo por tener más tiempo al lado de mis compañeros. Ahora con lo que se vive en el mundo tengo unas ganas de ver a mi familia. Me pone triste que acabe Exatlón pero me pone feliz estar con mu familia".

Con eso Titanes perdió un concursante más pero para su sorpresa para este lunes en la primera batalla por la fortaleza de la semana 6 se integrará un nuevo participante quien llegará para intentar darle ese gran poderío que Titanes tuvo las primeras semanas con la eliminación de hasta 3 rivales.

El inicio de una nueva semana será este lunes 5 de octubre en punto de las 19:30 pm a través de Azteca Uno y también mediante las redes oficiales de Exatlón México en donde comparten los momentos más significativos de la emisión.