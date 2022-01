¿Fantasmas? Javier Hernández recibe susto en pleno directo de Twitch

Estados Unidos.- Javier "Chicharito" Hernández se ha vuelto un maestro en los videojuegos, desde hace algunos meses inició con sus transmisiones en la plataforma de Twitch, ahí el mexicano ha dejado claro que tiene gran talento como gamer, pero en su último se volvió tendencia pero no por su destreza sino por un supuesto "suceso paranormal", esto cuando un objeto de la chimenea de su casa sin que nadie lo tocara, este se cayó causando el asombro del tapatío.

En su stream de "Call of Duty: War Zone" el mexicano esperaba mientras cargaba su partida, justo como lo hace las mayorías de las noches, la cámara de su computadora mostraba la imagen del jugador sentado frente a ella y en la parte de atrás solo había una pared y una chimenea la cual momentos después causaría el desconcierto del jugador.

Mientras "Chicharito" Hernández hablaba con sus seguidores de lo que venía para el juego de ese momento, en la parte de atrás se alcanzó a ver como una reja que se ubica en la chimenea repentinamente cayó generando un ruido que hizo voltear a Hernández que se sorprendió pues no había nadie por ahí. Chicharito con un poco de risa en su rostro bromeó con el hecho y le llamó a fantasmín y Gasparín a quien realizó eso, "Se abrió lo de la chimenea, que raro. Pinche fantasmín, Gasparín está con nosotros", dijo.

Luego de ello el mismo goleador en el Galaxy se levantó de su silla y fue a colocar las cosas en su lugar, al acercarse no se percató de nada fuera de lo común por lo que ya no le tomó ninguna importancia y regresó a jugar, cabe destacar que luego de ello ya no se volvió a presentar la acción, por lo que se había tratado de un momento fortuito en el que la reja no estaba bien colocara y esta cayó en ese justo instante.

Ahí la reja de la chimenea se cae y hace voltear al mexicano | Foto: Captura

Javier "Chicharito" Hernández siguió jugando sin más preocupaciones más las que le entregaba el juego. Luego de algunas horas en el directo dijo adiós y les dio las gracias a sus fans quienes no le han dejado solo en ese proyecto, les deseó un bien 2022. Por ahora el jugador se encuentra de vacaciones por lo que es más seguro que realice más streams para compartir más momentos con sus fans.

La temporada de la MLS iniciará en marzo de 2022, pero la pretemporada está llamada a arrancar en febrero yes ahí donde el mexicano deberá reportar con el LA Galaxy donde buscará repetir la gran temporada del año pasado en donde marcó 17 goles para ser el segundo mejor goleador de la MLS. Se especuló que podría llegar a Chivas pero la situación fue mas un rumor que otra cosa.

Ver a partir del segundo 26 del video