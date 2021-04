Faustino Asprilla acusa a Carlos Reinoso de intento de amaño de partido

El exjugador de los Potros del Atlante, Faustino Asprilla, mencionó que en su etapa con el técnico chileno, Carlos Reinoso, el Maestro intento amañar partidos.

A través del programa de ESPN, el colombiano dijo que en una ocasión después del caso de Águilas Doradas en la liga de Colombia, donde el equipo jugó con siete elementos y uno de ellos salió por una supuesta lesión, suspendiendo el partido.

El colombiano comentó que durante un partido contra las Chivas del Guadalajara, donde su equipo iban abajo con dos goles, Carlos Reinoso pidió a sus jugadores que en caso de recibir más goles, se hicieran expulsar para suspender el encuentro.

"Fuimos a jugar a un partido a Guadalajara y si perdíamos por 4-0 nos sacaban de Liguilla. Entonces en el medio tiempo entra al camerino y le dice a los jugadores más jóvenes 'si nos meten otro gol se hacen expulsar para que el partido quede con seis y termine en 3-0'", dijo en ESPN.

Tras ese sucesos, el exjugador de los Potros del Atlante se acerco a sus compañeros y les mencionó que no era necesario hacerse expulsar en el partido.

"Hablé con los jugadores y les dije 'no van a hacer eso, vamos a mejorar esto'. Terminó el partido 2-1. Pero yo no pude creer que un entrenador mande a los jugadores a expulsar. Tener a Reinoso como jugador fue lo peor en mi carrera como futbolista, no le aprendí nada. No sabe nada, es un loco", finalizó.

Carlos Reinoso estuvo bajo la dirección del Atlante de 2001 a 2002, se mantuvo solo una temporada con los equinos. Después de su paso con el Atlante, Reinoso estuvo con San Luis, Tecos, América, Veracruz y Gallos Blancos del Querétaro.