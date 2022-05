Refuerzos guindas y regresa Gil

EL PRESIDENTE de Tomateros de Culiacán, Héctor Ley López, se reunió por primera ocasión este año con medios de comunicación, para esbozar el panorama para la próxima temporada de la Liga Mexicana del Pacifico. A su estilo, sin rehuir a cuestionamientos, dejó en claro, que, de nuevo, armarán equipo competitivo, con aspiraciones de recuperar el trono y conquistar la décima cuarta estrella, que se escapó en enero pasado. CON diversos comunicadores en la sala presidencial del estadio nación guinda, el ejecutivo, estableció las prioridades para fortalecer el plantel. De entrada, los cinco extranjeros serán lanzadores. Ya tienen al diestro Sam Dayson, con experiencia de ocho años en las Mayores y será relevo preparador o cerrador mientras se incorpora Alberto Baldonado.

Y es que han puesto especial atención en este rubro, porque algo que careció la escuadra de casa, la baja de juego de algunos relevistas, que no conservaban ventajas. También brindaran confianza a brazos frescos, como Geovani Zamudio, Alex Chávez, José Luis Bravo, David Gutiérrez, y Francisco Villegas. Esperan regreso de nivel de Sasagi Sánchez y Derrik Loop. Junto a Mario Valdez, gerente deportivo, Ley López, confió en la base nacional para jugadores de cuadro y jardineros. Se trata de peloteros con amplia experiencia, que ahora tendrán más apoyo de la nueva generación guinda, con Roberto Verdugo y Mateo Gil, que se pulen en ligas menores. Es decir, van de nuevo con Efrén Navarro, Ramiro Peña, José Chávez, Ali Solís, apoyados por Alexis Wilson y Emmanuel Ávila. Para los jardines, de nuevo se inclinan por Sebastián Elizalde, escoltados por Jesús Fabela y Francisco Lujo. De momento, no se tienen definidos a los extranjeros.

También esperarán la próxima reunión de la Liga Mexicana del Pacifico, este mes en Guadalajara, para conocer la cifra de importados de la campaña 2022-2023. Sobre el mánager, se confirmó lo que todos pensamos. Benjamín Gil repite en el trono, ahora con jerarquía de coach de Grandes Ligas con Angelinos de Anaheim.

De hecho, repetirá color el mismo cuerpo técnico de la campaña anterior. Gil, no estará en el campo de entrenamientos y será después, cuando se defina quién será el mánager interino, mientras termina compromiso el tijuanense con la tropa de Mike Trout y Shoei Othani. Surgió propuesta para que en la temporada de despedida como pelotero activo, Óliver Pérez, se programe el día del ex Grandes Ligas de 20 temporadas e incluso que se retire su número. Se analizará qué marco blindará esta fiesta para el zurdo de casa. Se tocó de nuevo el posible regreso de Rico Noel y se recalcó que las puertas están abiertas para un posible regreso. Sin garantizar nada, especialmente, ahora que volvió jugar en LMB con Sultanes. La opinión de Héctor Ley, sobre juegos a siete entradas en la LMB, simplemente, dijo no estar de acuerdo, pero que respeta las decisiones en el circuito de verano. Lo mismo dijo sobre regresar la Serie del Caribe a Miami, en donde fue un fracaso en los 90s. Nosotros como Liga no estuvimos de acuerdo, pero otros sí apostaron a este experimento de Puello Herrera, presidente de la

Confederación del Caribe. En cuanto al relevo del fallecido Jaime Blancarte como asesor de presidencia, no hay nada de momento. Finalmente, estableció el dirigente guinda, que esperan que las condiciones de salud sigan mejorando y el aforo al estadio sea el normal.