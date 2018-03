Di María se baja de la Selección Argentina por lesión

Manchester, Inglaterra.- El representativo de Argentina dirigido por Jorge Sampaoli, poco a poco está agarrando forma de cara al Mundial de Rusia 2018, y el día de hoy quedó más que demostrado luego de vencer en un duro encuentro a una Selección de Italia que si bien no clasificó a la justa, llamó a su mejor cuadro con el fin de comenzar un nuevo proceso.

Los protagonistas de la noche en Manchester fueron los mediocampistas Éver Banega y Manuel Lanzini, quienes anotaron los dos goles en el triunfo por marcador de 2-0 contra el cuadro de Italia. Si bien, de este duelo se pueden sacar buenas conclusiones, no todo ha sido bueno especialmente para Jorge Sampaoli, ya que Ángel Di María será baja por lesión.

El mediocampista del París Saint-Germain, Ángel Di María, sufrió una mialgia en la cara posterior del muslo derecho, por lo que quedó completamente descartado para el resto de la gira de la selección albiceleste, así lo informó el mismo combinado argentino en su cuenta oficial de Twitter.

Ángel Di María durante la ceremonia de los himnos / AFP

La lesión de Ángel Di María es sensible para el equipo de Jorge Sampaoli ya que esto se suma a la de Sergio Agüero, quien no ha logrado recuperarse de su rodilla izquierda, razón por la cual no ha visto minutos con el Manchester City.

Di María desequilibró con su velocidad a la defensa italiana / AFP

Además de estas dos bajas lesiones antes mencionadas, aún queda la duda si el delantero del Barcelona, Lionel Messi podrá jugar para el próximo partido de Argentina ante España en duelo que se celebrará en el Wanda Metropolitano, la casa del Atlético de Madrid.

Messi junto a Sergio Agüero en el palco / AP

Cabe resaltar que Ángel Di María inició en el once titular que mandó hoy Jorge Sampaoli para el duelo ante Italia, sin embargo, salió del cambio al minuto 64 para darle lugar al volante que actúa para la Roma, Diego Perotti.

Di María conduciendo el balón con marca italiana / EFE

De momento aún no se conoce que tanto tiempo estará fuera de las canchas el "fideo", pero está claro que la Selección de Argentina no lo quiere arriesgar para que no sufra una lesión aún más grave, además de que también lo tienen que cuidar para que pueda jugar en su equipo el París Saint-Germain y así pueda llegar con ritmo a la justa mundialista.