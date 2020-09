Federico Viñas da su versión sobre el accidente; "solo fue un susto"

Ciudad de México.- Federico Viñas, futbolista del Club América, sufrió un accidente automovilístico este viernes, hecho que desencadenó diversas situaciones, por lo que el delantero salió a aclarar en su red social lo sucedido cuando abandonó las instalaciones del Club América.

El delantero sudamericano utilizó su cuenta de Instagram para dar a conocer lo sucedido, por lo cual publicó dos mensajes, permitiendo que uno de los infortunados protagonistas aclarara y confirmará todo.

“Hola gente. Como sabrán, estuve involucrado en un accidente con un chofer de Uber, quien se encontraba en su horario de trabajo y estaba con una señora de pasajera. Quiero aclarar que después de lo sucedido estaba muy enojado porque yo iba por la calle que tiene la preferencia, pero enseguida se me pasó porque al bajarme de mi auto, le pregunté a ambos si estaban bien y la mujer me contestó que se había golpeado en la cabeza”.

Federico Viñas mediante su cuenta de Instagram

El delantero americanista agregó: “Intenté llamar a emergencia en todo momento y hasta le pedí al chofer del Uber si podía llamar también. Cuando llegó la emergencia, yo me fui para mi vehículo y me quedé ahí, pero algunos familiares de la pasajera me vinieron hacer frente y diciendo que yo no me había preocupado y no es así”.

Y además, en un segundo mensaje, el jugador aclaró: “También quiero aclarar que la pasajera estaba muy bien y se fue del lugar con sus familiares. Por suerte no pasó a mayores y solo fue un susto y un mal momento, un saludo y que estén bien”.

Para concluir el delantero comentó: “Iba a 30, en un lugar con límite de 50 kilómetros por hora”. Sin duda que fue un momento complicado para el jugador, pero que, por suerte, no fue nada grave tanto para él, como para el chofer del Uber y su pasajera.