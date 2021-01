Federico Viñas estaría dejando al Club América para ir a Europa a días del arranque de la Liga MX

Ciudad de México.- No todo está bien en el Club América pues se han revelado algunas intenciones desde el viejo continente de llevarse a Federico Viñas a días de que inicie el Guard1anes 2021 de la Liga MX. De momento el uruguayo sigue siendo considerado por Santiago Solari para el arranque del torneo, pero se espera que en los siguientes días llegue una oferta por él.

De acuerdo don ESPN el charrúa tiene los días contados en el futbol mexicano y más con las Águilas del América. La noticia se había dado en el programa de Jorge Ramos en su edición para los Estados Unidos donde aseguran que el atacante será buscado en los siguientes días para concretar su salida lo que al América le dejaría una gran cantidad de dinero.

"Me dicen que el delantero uruguayo Federico Viñas podría dejar al América ya que un equipo de Europa le estaría echando el ojo y sería pretendido seriamente, pero por el momento no me han dicho cuál es el equipo interesado", comentó Jorge Ramos.

Viñas habría estado fichado por el equipo europeo desde hace meses, y han estado viendo su redimiendo lo que ahora con la apertura del mercado de invierno en sus ligas podrían hacer valida su oferta y llevarlo con ellos. Mientras en América no se han manifestado sobre el tema pues no hace más de algunos meses se hicieron de os derechos del charrúa.

Si bien es un sueño para el delantero, él ha estado consiente del paso que tiene en América y ha confirmó que le gustaría cumplir sus metas con el cuadro mexicano antes de pensar en salir por lo que de darse una oferta tendrían que hablar muy seriamente sobre si conviene o no.

El uruguayo apenas cumplió su primer año en México. Fue traído de urgencia en el Apertura 2019 cuando Oribe Peralta dejó el equipo y algunos más jugadores fueron comprados por equipos europeos, y la lesión de Nico Castillo fueron las causas principales para que llegara un jugador de 21 años en ese momento.

Federico Viñas podría dejar al América por viajar a Europa | Foto: Jam Media

Su contratación se dio con un perfil bajo pues venía de un modesto equipo de nombre Juventud de las Piedras en Uruguay, llegó a préstamo con la opción de compra. Su primer partido lo tuvo ante los Pumas y solo le bastaron segundos para anotar el primer gol en México. Luego de eso por su edad fue enviado a las inferiores para que tuviera más participación.

Con la falta de goles fue regresado al primer equipo y fue la mejor decisión de Miguel Herrera pues el joven aprovechó su oportunidad y respondió con goles. En pocos partidos se ganó el cariño de la afición. Comandó tres remontadas en Liguilla antes Tigres con gol, Monarcas con gol y en la final ante Monterrey también con gol pero al final no pudo ganar el título.

A principios de año del 2020 fue a los Preolímpicos en Sudamérica, no consiguió el pase, pero al regresar América hizo valida la opción de compra de su carta y desde entonces oficialmente es jugador de las Águilas.