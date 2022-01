¡Felicidades! Alexa Collins alcanza nuevo objetivo y expresa su alegría en redes

Boca Ratón, Florida.- Alexa Collins inicia de la manera más emocionante esta nueva semana del año. En el último día del mes de enero la hermosa modelo de Estados Unidos, especialista en la división de trajes de baño, consiguió una nueva meta en su vida, pues en las últimas horas acaba de anunciar que, junto a su novio, compraron su casa de ensueño, la cual será su nueva vivienda a partir de este 31 de enero. La originaria de Boca Ratón endulzó su emoción en un largo mensaje y con mucha dedicatoria, especialmente para su mamá.

Su señora madre es la máxima inspiración para Alexa Collins, sin su apoyo y educación no habría llegado tan lejos como hasta el momento puede encontrarse a sus 26 años. Su ayuda, desde que era infante, fue crucial para la estadunidense. Le comentó su futuro y lo que quería dedicarse para triunfar en la vida. Su mamá concedió sus deseos y con mucho amor es su mano derecha. Alexa le dedica sus logros y ahora que obtuvo un nuevo hogar la leyenda de su último post fue para ella.

"¡Mamá, lo logramos!. Pensar que estamos cerrando la segunda casa de nuestros sueños no se siente real...El trabajo duro realmente vale la pena y no podía imaginar hacerlo con otra persona que no sea mi mejor amigo Tom Shields. Me he sentido muy inspirada por otros trabajadores arduos que dedican tiempo y esfuerzo todos los días para tener éxito y adaptarse al crecimiento de su negocio. No puedo esperar por más y gracias a todos por motivarme todos los días", señaló Alexa Collins.

Alexa Collins besa a su novio, frente a su nuevo hogar

A su corta edad la influencer de Instagram ha superado tres cuartas partes de aquellos pensamientos que tuvo desde niña. Siguió adelante y no se detuvó por cumplir su sueño. Sobrepasó ciertas barreras y muros que negaban su ruta del éxito, pero no se dejó vencer y hoy día está más que emocionada que nunca, porque sus méritos y esfuerzos valen la pena, por completo. Para elevar el ánimo de su público compartió la imagen de su casa, mientras besa con ternura a su galán que se enorgullece de ella.

"Detrás de cada hombre fuerte, hay una mujer fuerte!, dedicó su novio en su último post de Instagram, donde camina tomado de la mano de su princesa Alexa Collins en una alfombra roja. El liderazgo y comunicación de esta pareja es indiscutible que entre los dos ejercen un 50-50 para sobrellevar una relación linda y llena de enamoramiento que, al final, podría originar un siguiente paso, tal vez contraer matrimonio y, porque no, pensar en formar una familia en este preciso año en curso.

Alexa Collins junto a su pareja

