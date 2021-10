Felipe Ramos Rizo crítica que el árbitro Diego Montaño haya dirigido el México vs Argentina

Ciudad de México.- El arbitraje de Diego Montaño en el partido de la Selección Mexicana Femenil frente a la Selección de Argentina fue muy criticado, tanto de las protagonistas como de los expertos en analizar jugadas de los actuales silbantes del futbol mexicano, entre ellos el ex mundialista Felipe Ramos Rizo.

El ex árbitro, quien trabaja para la empresa ESPN, presentó su postura acerca de que el mexicano haya pitado el duelo femenil de la actual Fecha FIFA en una vigente publicación, en la cual reprueba que él fuera el juez central y no una señorita árbitra que busca una oportunidad en el balompié nacional.

"¿Por qué designar a Diego Montaño a este partido, dónde están las árbitras que merecen la oportunidad. Montaño dirigió ayer México vs Argentina y hoy Pachuca vs Mazatlán, no hay más árbitros?", expuso en su cuenta oficial de Twitter.

Incluso las señalizaciones del silbante no fueron del convencimiento de la albiceleste. Justo antes de los 15 minutos la escuadra del técnico Germán Portanova ya contaba con dos amonestadas y, bajo su criterio, el penal que se señaló sobre Alison González fue inexistente, señalando que Diego Montaño fue una pieza más de la escuadra nacional.

"No podemos dejar de hablar del arbitraje. Todas las pelotas divididas eran para México, iban 15 minutos y ya teníamos dos jugadoras amonestadas y el penal fue inexistente", comento en conferencia de prensa.

"Estos partidos tienen un valor importantísimo, los queremos jugar siempre. Soy un hombre de futbol y creo en la buena fe del árbitro, pero parecía una jugadora más de México", comentó German Portanova tras finalizar el encuentro amistoso.

Para el próximo martes Argentina tendrá un último partido en su gira por nuestro país. Enfrentará a Chivas Femenil en la cancha del Estadio Akron, en donde se espera que sea una señorita quien sea la árbitra principal del cotejo de la celebrada Fecha FIFA.