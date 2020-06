Félix Valenzuela será el presidente de la Liga de Beisbol Interclubes 40 años y más

Mazatlán. El joven entusiasta promotor Félix Valenzuela, oriundo de El Roble, será el nuevo presidente de la Liga de Beisbol Interclubes categoría 40 Años y Más.

En este evento, programado para arrancar el domingo 5 de julio, participará el profesional y lanzador mazatleco Walter Silva.

Además, jugarán los exprofesionales Héctor Páez, José Juan “Cañoncito” López Jesús Yuriar, Juan José Pacho Isauro Pineda, Enrique Quiñones, Cruz Antonio Soto, José Ángel Chavarín y Rogelio Noris por mencionar algunos.



Invitación a clubes

Félix Valenzuela, conocido en el ámbito deportivo como “El Rey Midas del Beisbol”, hace la invitación a los equipos interesados para que se registren en las juntas, que se celebran los martes a las 18:30 horas en el Club Sarabia.

Las escuadras que ya están puestas son Muralla, Sarabia, Polluelos, Cangrejos, El Quelite, Suterm, Concordia y solo faltan que confirmen Chololos y un equipo de Culiacán.

Valenzuela, feliz

“Me siento muy contento por esta designación. Los encargados de los diferentes clubes me invitaron para que les ayudara, yo pensé que era para promoción o difusión de la liga, y nunca me imaginé que me querían para que fuera el presidente de la Interclubes de 40 Años y Más, estoy feliz”, dijo Félix Valenzuela, que también ha sido dirigente en la Liga Campesina Instruccional Río Presidio y Campesina de Segunda Fuerza

“Me dijeron que me tomaron en cuenta por mi experiencia, además, porque no tengo ningún compromiso con algún club. El presidente anterior era Manuel Ávila.”

Señaló que espera al menos 10 equipos e iniciar el 5 de julio. Jugarán solo los domingos.

Logotipo de la Liga de Beisbol Interclubes 40 años y más creado por Félix Valenzuela.

Exprofesionales que jugarán:

Jesús Yuriar

Héctor Páez

Rogelio Noris

Isauro Pineda

Alejandro Ríos

Javier Navarro

Manuel Franco

Rafael Carmona

Sebastián Tirado

José Juan López

Juan José Pacho

Christian Quintero

Enrique Quiñones

Cruz Antonio Soto

Guillermo Quintero

José Ángel Chavarín