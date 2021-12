¡Feliz Navidad! Selene Luna desata la locura en la playa, vestida de Santa pero muy a su estilo

México.- La Navidad está a solo unas horas de llegar y Selene Luna no quiso que sus fans tuvieran que esperar tanto para recibir sus regalos y decidió que darles un adelanto de lo que les espera era la mejor idea. La influencer hizo uso de su cuenta de Twitter para embellecer las redes con su última gran experiencia y es visitar la playa vestida de Santa, muy acorde a las fechas pero con un toque muy característico de ella y es que modeló un coqueto traje de baño rojo.

A través de su perfil dejó esa linda sorpresa que ha caído como anillo al dedo para miles de seguidores que han revelado que les encantó el detalle. "Me vine a la playa para decirles Feliz Navidad y regalarles muchas fotitos hermosas, por ahora a disfrutar de un Feliz Jueves", fueron las palabras de Selene Luna que usó para acompañar una de las fotos, al momento ha compartido dos en donde se ha llevado todos los aplausos.

Selene Luna decidió que era buena idea ir a la playa solo horas antes de Navidad y obtener contenido relacionado con las fechas decembrinas y que mejor que verla en un lindo traje de baño y un gorrito rojo muy navideño, eso sin contar la gran vista de la playa y de un cielo azul que aunque con algunas nubes no le robó en ningún momento la atención a la modelo.

Selene Luna modela desde la comodidad de la playa | Foto: Twitter Selene Luna

En una segunda imagen Selene Luna ya desde otro ángulo dejó aún una sorpresa mejor y es que regaló pases para 30 personas con un 40% de descuento para la suscripción a su OnlyFans en donde les prometió más contenido relacionado con la navidad. Ese regalo podrá ser cobrado este mismo jueves antes de que todo culmine con la verdadera navidad.

La fiel amante de los Pumas de la Liga MX sabe muy bien como tener contentos a sus fans por eso sus redes sociales siempre están actualizadas para el beneficio de ella con el apoyo de sus miles de usuarios como para ellos que no hay momento del día que no sepan que hace o que hará Selene Luna. Tampoco es un secreto que es dueña de una figura de ensueño y que el riesgo de llegar a ser sancionada es latente, por lo que ha optado por usar más Twitter donde el limite es mayor y no como en Instagram que aunque tiene una gran comunidad se guarda un poco.

La influencer prometió más sorpresas en sus redes sociales | Foto: Twitter Selene Luna

Pero no solo es una cara bonita más, tambien tiene muchos fans por su faceta de conductora, además de ser una estrellas en las redes, tiene opinión sobre el futbol mexicano y más cuando se trata de hablar de sus Pumas, que aunque en esta temporada solo respondieron hasta el final de la campaña ella no dejó de apoyar y hasta por momentos enviarles las mejore vibras para lograr algo en la Liga MX.