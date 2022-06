¡Feliz día del padre! Sunny Ray no se olvidó de los papás en su día y les regaló unas picantes fotos

Estados Unidos.- Este domingo se celebró el día del padre en muchos lugares en el mundo por lo que los regalos y felicidades no faltaron pero no todos corrieron con la misma suerte pero para eso Sunny Ray encontró la forma de que nadie se quedara sin su regalo. La influencer estadounidense compartió una mini sesión fotográfica en sus redes sociales felicitando a todos los papás y de paso dejándoles un regalo bastante agradable a la vista.

Muy temprano el fin de semana Sunny Ray publicó 3 fotografías en donde utilizó un coqueto atuendo en color verde que hizo resaltar a la perfección sus atributos. Para darle un toque más divertido y que representara a los padres decidió colocarse un bigote que hizo desatar la locura pues asemejaba al outfit que se utilizó en la película de Top Gun pero unos niveles más atractiva.

"Seré tu papá. Me aconsejaron que no publicara una foto con bigote, pero en honor al día del padre, ¿Cómo podría no hacerlo? Pero si las chicas con bigote no son lo tuyo desliza hasta la última foto", escribió la modelo. Sunny Ray además dejó claro que la sorpresa estaba en la última foto en donde el traje que usó tenía un regalo que estaba oculto en la última fotografía del carrera.

Así de espectacular lució la influencer en su regalo para el día del padre | Foto: Instagram Sunny Ray

Muchas personas hicieron comentarios especialmente hombres que le agradecieron por tenerlos en cuenta, aunque muchos de ellos muy seguramente no eran padres. Aún así más de 147 mil personas han dejado su like y miles de comentarios admirando la belleza de la tambien streamer. Sunny Ray hizo feliz a millones de fans y a nuevos seguidores que muy seguramente estarán al pendiente de más publicaciones.

Quién es Sunny Ray

La influencer, modelo y estrella de las redes sociales llamada Sunny Ray es nacida en Arizona, Estados Unidos. Si bien en sus fotos aparenta tener una edad madura por las medidas de su figura, la realidad es que apenas tiene 21 años. Cyber Kitty como tambien se le conoce en el mundo del internet no tiene mucho tiempo en la exposición pero con lo que lleva le ha sido suficiente para acumular una gran cantidad de seguidores en todas las plataformas en las que está presente.

Ests fue la sorpresa que le tenía guardada a todos los papás | Foto: Instagram Sunny Ray

Sunny Ray tiene contenido muy variado en sus diferentes plataformas, por ello le gran cantidad de seguidores con las que puede presumir en cada. Tik Tok, Instagram, OnlyFans y Twitter son las plataformas que más interés generan a sus fans por el tipo de material que comparte. La influencer es amante de los cosplay por lo que se ha vuelto algo indispensable en todas sus plataformas ya que les da su toque bastante atractivo y eso llama la atención de más fans.