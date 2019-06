Fernanda Colombo al árbitro que cultiva en el modelaje.

Fernanda Colombo es una mujer brasileña que desde hace algunos años ha cautivado a propios y extraños cuando se dio a conocer como la árbitro más sexy, ahora comparte dos profesiones que poco tienen que ver entre ellas y que llama la atención por lo diferentes que son la una de la otra.

Colombo, que ya ha cautivado a todos los componentes de la liga brasileña en la que es juez de línea, se dio a conocer por desempeñar la misma función en el pasado mundial de Rusia no solo por ser un hecho que no sucede muy a menudo, sino porque su belleza dejó sin habla a gran parte del panorama futbolero.

AYÚDANOS… Da click a la estrella de Google News y síguenos

Y es que la carioca ha ligado su vida desde un inicio al deporte. Cuando era más joven, se formó y estudio la carrera Educación Física de la Universidad Federal de Santa Catarina, de la que actualmente es licenciada.

Como árbitro, ha tenido que picar mucha piedra para llegar al futbol de élite. En sus inicios tuvo la ocasión de participar en torneos locales, pasando posteriormente a pitar en partidos oficiales de la Serie B, la segunda división de Brasil. Su primer gran evento fue la Copa de Brasil de 2004. Allí es donde se descubriría en esta profesión ejerciendo como linier en un partido que enfrentó al Sao Paolo y al Clube de Regatas Brasil, en el Estadio Pacaembú.

Fernanda Colombo durante una sesión fotográfica/Agencias

Hace algún tiempo, en una entrevista para el diario Marca, reconoció que “me ha costado mucho llegar hasta aquí. A mí siempre me gustó el futbol. No jugaba muy bien y cuando estaba haciendo la carrera de Educación Física, me ofrecieron meterme en un curso de arbitraje y me gustó. No ha sido fácil el camino”.

Fernanda es un gran activo en las redes sociales. Su perfil de Instagram cuenta con más de 190 mil seguidores, y sus fotos son objeto de deseo de muchos de los seguidores que admiran a la joven brasileña.