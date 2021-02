Fernanda Gómez, novia de Canelo Álvarez luce increíble crop top en su visita a Miami

Miami.- Desde el arribo de Saúl "Canelo" Álvarez a la ciudad de Miami la atención se ha centrado ahí, pero entre todo el revuelo por la pelea del mexicano hay una persona que aunque desea tanto como el Canelo ganar la pelea, también se da el tiempo de disfrutar la ciudad, ella es Fernanda Gómez, novia del boxeador a quien s ele ha visto posando desde las alturas con un lindo crop top.

A través de su cuanta de Instagram la bella modelo tapatía compartió algunas de sus distracciones en Miami mientras que su pareja realiza su trabajo a unas horas de la pelea. Fue así como Fernanda Gómez que desde su llegada a la ciudad no ha hecho algo más que disfrutar. En su más reciente publicación compartió una fotografía en donde se le posando desde las alturas dejando ver como fondo las bellas playas de Miami.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Ella como primer plano luciendo un coqueto crop top blanco que dejó al descubierto sus hombros y abdomen, es mismo que ha ganado gracias a las extensas horas en el gimnasio. Su outfit se completa con unas mallas con algunas figuras en diferentes tonalidades que le dan un contraste su bello rostro y esa larga cabellera rubia.

Leer más: Estas son todas las divisiones en las que ha peleado Saúl "Canelo" Álvarez

Con apenas unas horas de haberse publicado ha superado los 33 mil Me gusta, y los mensajes de apoyo a su belleza no podían faltar, muchos de ellos de admiradores de la también empresaria, y algunos otros más que desean que ya sea la hora de la pelea para ver el conjunto que usará para la pelea del Canelo. No es un secreto que en esos eventos no pasa desapercibida por sus grandes outfits que la hacen lucir increíble.

También en una publicación previa mostró más a detalle los tenis que utilizó el Canelo en su ceremonia de pesaje de este viernes, se ve como la pareja posa mostrando sus relucientes tenis blancos con decoraciones de estrellas y el nombre de "Canelo", además del logo del boxeador.

Por si fuera poco en sus historias de Instagram compartió unas imágenes donde se le paseando en un bote por las aguas de Miami pero de noche deslumbrado con las luces de los grandes edificios que se reflejan en el agua. Tuvo compañía de algunas amigas y de su hija, evidentemente el Canelo no pudo estar por temas de protocolos de salud y por concentrarse para su pelea.

Así de bella es la novia del Canelo Álvarez | Foto: Instagran Fernanda Gómez

Leer más: Así son lujosos tenis Dolce & Gabbana que portó Saúl "Canelo" Álvarez en la ceremonia de pesaje

Fernanda Gómez y Saúl Álvarez comenzaron a salir luego de la pelea en 2017 ante Julio César Chávez Jr, se comenzó una relación fuerte pero hubo algunas cosas que los separaron pero más tarde regresaron para tener a una hija con la que ahora comparte muchos de sus momentos en redes sociales. Desde entonces han estado juntos, dejando atrás otros amores como los de Marisol González, Kate del Castillo o Shannon de Lima.