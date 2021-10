Fernando Palomo reprobó la conducta del público de El Salvador tras agredir a Memo Ochoa

Ciudad de México.- El mal comportamiento de los más de 35 mil seguidores de El Salvador que hicieron acto de presencia en el Estadio Cuscatlán para el duelo eliminatorio contra México, sigue dando de que hablar, pues a la fecha se sigue reprobando el modo en que arrojaron objetos al campo de juego.

Sus actitudes causaron que los jugadores mexicanos solicitaran al árbitro detectar ese asunto, ya que en cualquier momento pudo existir algún accidente si no ocurría orden en el Monumental, por ende se necesito de la seguridad para resguardar a los futbolistas como al cuerpo técnico.

Sin embargo el que tuvo una noche complicada fue el arquero Guillermo Ochoa, pues durante las hostilidades la gente salvadoreña, que se encontró detrás de su marco, aventó bolsas y vasos de soda, con el afán de desconcentrar al meta del Club América, aunque sus repetidas acciones dieron a notar otra cosa, el querer dañar la integridad de Guillermo.

Durante la transmisión del partido eso no se notó en lo absoluto, sino en un "clip" que empezó a circular en las redes sociales, el cual ha sido muy críticado, pues expone la actitud tan baja de los cuscatlecos, tanto que distintos periodistas se manifestaron en su contra, como el narrador de ESPN Fernando Palomo.

Mensaje de Fernando Palomo a El Salvador

"Esto me da vergüenza. La mala educación de algunos que se creen con derecho a tirar lo que sea a un portero rival. La falta de educación queda así expresada, en imágenes. Ojalá esta cultura cambie algún día. Se puede, no me digan que no", mencionó en su actual publicación.

La Concacaf no ha manifestado algún comunicado que sea referente en cuanto a la conducta de los fanáticos de El Salvador, tal parece que son hechos que se encuentran en un estado común de un partido de futbol, cuando en realidad se debería de tomar cartas en el asunto por el riesgo que existió para la gente de la Selección Mexicana.

El Tri derrotó a El Salvador por 2-0 con goles de Héctor Moreno y Raúl Jiménez. México es líder del Octagonal Final y El Salvador es 7mo con 5 unidades después de 6 partidos jugados.