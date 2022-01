Ferran Torres aún no puede ser inscrito con Barcelona ¿Por qué?

España.- Han pasado ya varios días desde que el Barcelona concretó la compra del español Ferran Torres desde el Manchester City pero al día de hoy en los registros de LaLiga no ha aparece el jugador y es que el proceso de su registro no se ha podido llevar a cabo por problemas salariales del equipo catalán que aún se encuentra en búsqueda de una solución ya que el mercado de fichajes en Europa avanza demasiado rápido.

El problema del Barcelona es que tiene una masa salarial demasiado alta y para que LaLiga le permita registrar al nuevo refuerzo, esta tiene que bajar, principalmente para evitar que puedan caer en crisis económica y posteriormente en una bancarrota. La primera gran noticia es que Coutinho ha salido del Barcelona pero aún se espera que se haga oficial la incorporación con el Aston Villa, pero aún deben darle le visto bueno, luego de ello, pero no es suficiente.

Al momento el Barcelona está buscando la posibilidad de que más jugadores puedan salir del equipo para que la operación de Ferran Torres pueda concluirse y poder registrarlo, en total tienen que dejar un espacio para que los 6 millones de euros que costó el jugador no sean una carga más para el club. Los jugadores que pueden colaborar para que Torres pueda ser inscrito es la da Umtiti y Demir pues son jugadores que no son considerados por el entrenador pero las ofertas por ellos o son pocas o no son aceptadas por los futbolistas lo que complica todo.

Leer más: Cristian Ghilli, campeón de tiro deportivo muere al dispararse por accidente en el abdomen

El mercado de fichajes en Europa culminan al 1 de febrero, menos de dos semanas para la fecha por lo que deberán acelerar las negociaciones, incluso pueden salir otros jugadores si les llegan grandes oportunidades. En lo que respecta a Ferran Torres, la realidad es que tampoco está listo para debutar, primero se le contrató pero lesionado, una molestia que no le ha dejado jugar desde hace unos meses, ha entrenado pero no ha está al 100%, además en su presentación con el Barcelona dio positivo a Covid-19 lo que le alejó del equipo.

Ferran Torres en su presentación con el Barcelona | Foto: EFE

Por ahora no está en planes siquiera de ser considerado por Xavi para jugar, en caso de que esté listo y registrado podrá echar mano para los siguientes partidos que restan en el segundo semestre de LaLiga y hasta podría estar en el duelo de Europa League. Si ninguna de las cosas sucede se le vería hasta la siguiente temporada en donde ya pueda ser elegible.

Xavi tiene un gran problema ahora con la gran cantidad de bajas del equipo por lesiones y positivos de Covid-19 que ya en la siguiente semana podrían regresar. El Barcelona no ha tenido un gran año 2021 y espera que este 2022 sea totalmente diferente pero tienen mucho que hacer antes de pensar en luchar por los grandes premios.