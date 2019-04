Ferretti confía en celebración del Mundial de Clubes en 2019

Monterrey, México.- El brasileño Ricardo Ferretti, técnico de los Tigres, confió este lunes que el Mundial de Clubes se lleve a cabo este año y esa sea la motivación para ganar el título de la Liga de Campeones de la Concacaf y así acudir al torneo en representación de esta entidad.

El Mundial de Clubes, organizado por la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), se ha disputado de manera oficial desde el 2005 hasta el 2018, pero para este año en el calendario oficial todavía no tiene fecha ni sede.

Ricardo Ferretti dirigiendo un partido con los Tigres/Jam Media

“Ahora mismo no hay torneo, no hay sede. Vamos a ver si se realiza, espero que sí, no vaya a ser que ganemos y digan ya no hay, entonces ¿para qué jugamos la final?”, dijo Ferretti a manera de broma en conferencia de prensa.

El equipo de Ferretti enfrentará el martes al Monterrey, del uruguayo Diego Alonso, en el partido de ida de la final.

Queríamos llegar a la final otra vez para tener la oportunidad de participar en ese torneo. Espero que se encuentre una sede, pero primero hay que jugar la final, tanto ellos (Monterrey) como nosotros tenemos la ilusión de ganar”, dijo Ferretti.

Así lo dijo el Túca: “Tenemos la ambición de ser campeones, no usaría la palabra obligación, pero sí ambición”, esto en la conferencia de prensa previo al partido de Ida de la Final de la @TheChampions ante @Rayados pic.twitter.com/Ql35620ALF — Club Tigres Oficial (@TigresOficial) 22 de abril de 2019

En el certamen participan los seis equipos campeones de las confederaciones (Norte, Centroamérica y el Caribe; Sudamérica, Asia, África, Oceanía, Europa) y además el representativo del país sede.

El italiano Gianni Infantino, presidente de la FIFA, propuso transformar el Mundial de Clubes en un torneo de 24 equipos, ocupando el lugar de la Copa Confederaciones.

La iniciativa fue rechazada especialmente por la Asamblea de Clubes Europeos (ECA) y quedó paralizada en el último Consejo de Gobierno de la FIFA y hasta ahora no existe solución definitiva a la propuesta de cambio.

Sobre el partido de este martes, Ferretti dijo que su equipo “no se preocupa por demostrar nada a nadie, los dos equipos, de unos años para acá vienen haciendo las cosas bien y este es resultado”, se pronunció el estratega brasileño sobre la rivalidad.

Ferretti destacó que la palabra clave para enfrentar a Monterrey es “ambición” más que “obligación”.

Tenemos la ambición para poder quitarnos esa situación desagradable y ellos también de que no han podido lograr nada en su nuevo estadio, esta es la realidad”.

Todos querían ganar la cascarita oficial, por ello la intensidad en cada jugada. #EstoEsTigres pic.twitter.com/9LQBjLDVAl — Club Tigres Oficial (@TigresOficial) 22 de abril de 2019

El último duelo entre ambos equipos, llamado el “Clásico Regiomontano” terminó empatado 1-1 el pasado 9 de marzo, por la décima jornada del Clausura 2019.

El partido llega 16 meses después de que jugaron la final del Apertura 2017 y que, precisamente, ganó Tigres.