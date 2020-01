Ferretti no cambiará jugadores, solo modificará para mejorar

Monterrey, México.- El brasileño Ricardo Ferretti, entrenador de los Tigres UANL, aclaró este lunes que su idea no es cambiar jugadores ante el mal paso del equipo, sino modificar el esquema para mejorar el nivel.

“No veo que deba cambiar jugadores, sí modificar algo para producir más; estamos produciendo pocas oportunidades de goles y quiero hacer algo”, señaló el estratega en una rueda de prensa en Monterrey, norte de México.

"En 10 años se han hecho las cosas bien, pero como la vida evoluciona, tengo que empezar también (a cambiar algo), tengo que seguir buscando (para mejorar)". Ricardo Ferreti.





Tigres, el equipo de mejores resultados del futbol azteca en los últimos cinco años, empató sin goles con el San Luis y perdió el pasado sábado ante América en las dos primeras fechas del Clausura mexicano, lo cual causó preocupación en el estratega, decidido a darle vuelta a la situación.

Tenemos un nuevo campeonato. No es desechar todo y empezar de cero, no es mi estilo, y en 10 años las cosas han salido bastante bien”, explicó.

Parte de los problemas del equipo ha sido sufrir bajas por lesiones de algunas de sus principales jugadores, encabezados por el goleador francés André Pierre Gignac, ausente el pasado sábado ante el América.

Me preocupa todo jugador que no pueda entrenarse y disputar un puesto, en dependencia de la jerarquía del jugador podemos sentir más su ausencia; hoy André no tendría posibilidad (de jugar el sábado próximo ante Atlas), pero vamos a ver su evolución”, indicó.

Este lunes no trabajaron con el grupo el delantero chileno Eduardo Vargas y el volante brasileño Rafael Carioca, quienes su unieron al grupo de futbolistas aquejados de dolencias.

Ferreti señaló que mañana se conocerán las conclusiones de los exámenes médicos a esos jugadores, pero mostró despreocupación porque siente tener con quienes sustituirlos en caso de emergencia.

⚽️ La esencia no se pierde en La Cueva de Zuazua, donde se trabaja aún más con balón a la ofensiva.#EstoEsTigres



“Si no están, debo buscar a otros. Si no está fulano, tiene que entrar mengano y punto; en el juego pasado el América sufrió ausencias y no paso nada”, comentó, en referencia a su rival de la jornada dos que los derrotó sin varios de sus titulares.

Tigres recibirá al Atlas el próximo sábado en un duelo en el que, según Ferretti, el equipo espera iniciar una racha ganadora en su estadio y a partir de ahí buscar los primeros lugares de la tabla de posiciones.