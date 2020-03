Fidel Kuri afirma tener pruebas de amaños de partidos en la Liga MX

Ciudad de México.- Han pasado tantas cosas desde que Veracruz se fue de la Liga MX, pero hay alguien que sigue firme con sus ideales y esa persona es Fidel Kuri, dueño del equipo escualo que por ahora ha desaparecido del futbol mexicano.

La pelea entre Kuri y la FMF continua pero esta se tornó aun más seria cuando el pasado 3 de diciembre se llevó a cabo la desafiliación oficial del equipo del puerto, donde además le fue negado el acceso a Fidel Kuri a la reunión.

Ahora en una programa de televisión fue entrevistado sobre el tema de Veracruz y su pleito con la Federación Mexicana de Futbol pero lo que reveló más allá de pues el empresario sin titubear afirmó que hubo jugadores de su equipo que fueron convencidos de dejarse ganar.

Fidel Kuri - Yo les pagaría a los que no habían hecho tratos con otros clubes, a los que no decían déjense ganar, osea es meterse en temas más deportivos.

Entrevistador - ¿Pero jugadores de su plantilla?

Fidel Kuri - Si y no sospecho, tengo pruebas.

Ante estas declaraciones deja entrever que tanto en su club como en otras instancias ha habido temas de amaños de partidos, pero que la exclusión de la junta del pasado 3 de diciembre le privó de revelar las pruebas.

“El día tres de diciembre que fue la junta yo estuve convocado llevaba todas las pruebas para demostrar amaños de partidos. Es un tema muy delicado, y siempre lo he dicho y en las reuniones que yo he querido aclarar siempre lo he dicho, aquí hay amaños de partidos. Se los comprobé”.