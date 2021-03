Fidel Kuri quiere regresar al equipo de Veracruz a la Liga MX en un futuro

Fidel Kuri, expropietario de los Tiburones Rojos del Veracruz, dijo que aún no pierde las esperanzas de recuperar la primera división en el puerto jarocho ahora que su carrera politica se encuentra al alza.

Por el momento la franquicia de los Tiburones Rojos del Veracrúz se encuentra desafialiada por parte de la Federación Mexicana de Futbol. Al parecer el empresario no se quedara con los brazos cruzados y buscará dar pelea para que la ciudad vuelva a tener futbol.

“Hay un tema jurídico donde la Federación y la Liga están demandados por un servidor, lo que hicieron fue robarle el equipo a los veracruzanos. Yo creo que cuando vean los resultados, la gente se va a dar cuenta quien tenía la razón”, mencionó Kuri en declaraciones que ha recogido el portal XEU Deportes.

Fidel Kuri aseguró que sientió mucho dolor al saber de que su equipo fue desafiliado de la primera división del futbol mexicano.

“Si la afición ya se dio por vencida, yo no me voy a dar por vencido. A mí me duele más el escudo, los colores y el equipo, que a cualquiera, a mí me podrán decir que quieren mucho al tiburón, pues quiero verlo. No voy a parar hasta que el Tiburón no regrese al puerto de Veracruz”, agregó.

Sobre el tema de la llegada de un equipo de la Liga de Expansión MX al puerto, el empresario comentó que no hay que desesperarse y ahi que ser pacientes para que se de el regreso de la primera división.

“Ellos creen que tienen el control (la FMF), pero la ley es clara. Las cosas las hicieron mal y no hay plazo que no se cumpla. Yo les pido que no se desesperen y que no quieran traer un equipo a Veracruz que los veracruzanos no merecen. Merecen que regrese su equipo y el equipo de los veracruzanos es los Tiburones Rojos y en Primera División”, finalizó.