¡Figura! Casandra Montero comparte mensaje alentador tras debutar y marcar con el Tri Femenil

El Valle, Anguila.- La Selección Mexicana Femenil vivió una tarde agradable en el país de Anguila, oponente que golearon con comodidad 11-0 para imponer una nueva marca; Alicia Cervantes (triplete), Maricarmen Reyes, Stephany Mayor, Jimena López y Katty Martínez (doblete), Diana Ordoñez (doblete) y Casandra Montero fueron las autoras de esta goleada histórica.

Las dos últimas debutaron con la Selección Nacional Femenil al ser llamadas por la entrenadora Mónica Vergara, quien desde luego vio cualidades en las dos mexicanas, tanto en la NSWL como en la Liga MX Femenil, cada una vio sus primeros minutos y el grito de gol no se hizo esperar en el Raymond E. Guishard Technical.

Diana Ordoñez marcó doblete al 57' y 68', colaboró para cambiar el tanteador 7-0 y 9-0, en cambio Casandra Montero anotó el 5-0 a los 53' y por supuesto que un momento especial merecía ser festejado con mucho sentimiento, la futbolista número "16" se sentó sobre el césped y dio las gracias volteando al cielo.

Casandra Montero se estrenó con el Tri Femenil

Posteriormente hizo lo propio por medio de sus redes sociales, pues la actual futbolista de Chivas Femenil atestiguó doversos temas que impedían su ascenso en el circuito rosa, sin embargo su voluntad nunca la perdió y en virtud de sus decisiones consiguió su primera representación con el Tri Femenil.

"Hoy para mí se ha cumplido un sueño muy grande de representar a mi hermoso país, pero también quiero agradecer a mi familia, especialmente a mi madre y Gery Serrano que son las únicas que han estado cuando más lo necesite, sin ustedes no estaría aquí", escribió Casandra Montero en Instagram.

"Gracias Dios, a la vida, al universo y todas aquellas personas que creyeron en mí y también a las que no porque hicieron que me fortaleciera. También a Mónica Vergara, staff y equipo porque me dieron la confianza desde el día uno, a toda la afición solo me queda decirles GRACIAS", terminó la futbolista nacional.

Mensaje de Casandra Montero en Instagram

Desde la existencia de la Liga MX Femenil Casandra Montero ha vivido varias anécdotas que fueron de menos a más, desde la desaparición de Lobos Buap Femenil, la desafiliación de Veracruz Femenil, no ver actividad con Monarcas Femenil a causa de una cirugía y el tema de la pandemia del Covid-19.

Sin embargo al mudarse las canarias a Mazatlán tomó el riesgo de seguir y se consolidó como Cañonera para posterior ser referente de Chivas Femenil, capacidad que la hizo llegar a la Selección Mexicana Femenil. Casandra Montero es un ejemplo para las nuevas generaciones, demostró que los sueños se pueden cumplir a pesar de las adversidades.