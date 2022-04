¡Figura de diez! Emily Elizabeth cautiva los corazones de sus seguidores con un picante traje de baño en color negro

Gran respuesta tuvo la modelo e instagramer norteamericana, Emily Elizabeth, ya que subió la temperatura en las redes sociales al subir una serie de fotos en traje de baño en color negro, las cuales enamoraron a sus seguidores.

Emily Elizabeth sabe bien aprovechar buenos paisajes y en esta ocasión no se quedo atrás al tomarse una serie de fotos en traje de baño que hace lucir su monumental figura ante la cámara. La respuesta no se hizo esperar de sus fans, quienes le dieron más de 19 mil me gusta a la publicación donde luce su espectacular cuerpo.

La modelo norteamericana se encuentra de vacaciones en las hermosas playas de Italia y aprovecho para tomarse algunas fotos y compartirla con todos sus seguidores en su cuenta oficial de Instagram.

Leer más: Premier League: Cristiano es el jugador del mes en Manchester United y se dice listo para el resto de temporada

La playa es uno de los puntos que más visita la modelo norteamericana en sus vacaciones y en la mayor parte de sus sesiones de fotos se están manejando en estos lugares para poder causar un mayor impacto entre sus seguidores posando en traje de baño.

Emily Elizabeth impresiona con sesión de fotos en la alberca.

Varias marcas de ropa en especial de trajes de baño, son parte del guardarropa de la modelo norteamericana en cada una de sus sesiones de fotos en sus plataformas digitales y esto la esta convirtiendo en una de las mejores influencer de instagram del momento.

Esto le ha traído a la norteamericana un mayor crecimiento en sus redes sociales al incrementar drásticamente sus números en sus cuentas oficiales y tener un repunte considerable.

Leer más: Liga MX Femenil: Tigres viaja con 18 jugadoras a sus partidos amistosos en USA

Hasta el momento, Emily Elizabeth tiene 1,9 millones de seguidores y esta muy cerca de poder lograr esta mitad del año la cifra de los dos millones en su cuenta oficial de Instagram.