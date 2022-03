¡Figura de ensueño! Nikkole Teja disfruta de su vida fuera del campo y lo hace de esta forma

México.- Este 2022 la Liga MX Femenil recibió a la que podría ser la futbolista más guapa en la historia del circuito rosa, si bien esa no es su principal distintivo ya que fue traída para que demostrara su calidad en el campo, pero es imposible no fijarse en lo otro cuando además es una reconocida modelo a sus apenas 22 años. Nikkole Teja es el claro ejemplo de que la belleza, el deporte y por supuesto el gran carisma no están peleados y lo demuestra con sus fotografías en donde el uniforme de futbol no aparece pero si su inigualable figura.

Las redes sociales de Nikkole Teja explotaron una vez llegó a México pues su presencia causó un asombro, una jugadora muy bien parecida y con gran habilidad para el futbol, prácticamente fue un sueño cumplido para muchos de los seguidores del futbol femenil como para el general por lo que rápidamente elevó sus seguidores especialmente en Instagram, y aunque ha publicado muy poco desde su llegada a México con las fotos que ya tenía ha sido más que suficiente para ganarse el cariño de las personas.

Lo que más ha causado furor de Nikkole Teja es que además del futbol, es una modelo, principalmente de trajes de baño y ropa muy pequeña algo que en la Liga MX Femenil no se había visto como tal por lo que ha sido un boom desde su llegada. Por si fuera poco la estadounidense tiene una de las figuras más trabajadas del medio por lo que cada que modela sus trajes de baño es un deleite verla pues su anatomía es un ejemplo de lo mucho que se puede lograr con un buen trabajo en el gym, aunque tambien hay que apostarle a la genética, Nikkole Teja que se ve que es algo que ya tenía desde siempre.

La bella Nikkole Teja se roba los suspiros con tremendas imágenes | Foto: Instagram Nikkole Teja

Así que cuando no es futbolista es una mujer libre de hacer lo que más le gusta, tomarse fotos, compartirlas en redes y disfrutar del resultado. Quienes tambien se dan su gran deleite son sus fans quienes la admiran y quienes la alientan a continuar. Muchos de esos comentarios llegan de sus mismas compañeras quienes al convivir con ella todos los días saben lo mucho que trabaja para lucir de esa manera, por lo que las mujeres tambien la alientan a seguir el camino de excelencia.

Por si fuera poco Nikkole Teja, además del futbol y el modelaje tiene un gran carisma que se muestra con sus acciones hacía a la afición relacionada con el deporte, desde su presentación con las Centellas del Necaxa su relación con las personas es de amistad, se le ha visto jugando con niños en las calles, cediendo fotografías a los fans que la han ido a ver al estadio y siempre con una sonrisa en el rostro que ha sido hasta ahora su mejor presentación.