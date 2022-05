¡Figura envidiable! Inés Sainz se roba las miradas con ajustado vestido rojo

México.- Como si se tratara de un pacto fuera de este mundo, Inés Sainz dejó hipnotizados a sus seguidores luego de publicar algunas fotos modelando un vestido rojo, que desde que apareció en sus redes sociales fue una de las publicaciones más sensaciones causó, pues algunos tuvieron asombro, otros más cayeron rendidos a sus pies y muchos más la felicitaron por su gran figura que fue la protagonista de la noche.

Inés Sainz decidió utilizar un encantador vestido rojo para un evento en el que se vio acompañada de su esposo, pero todo lo que no fuera su belleza y su atuendo no fue tomado en cuenta. La reportera deportiva cautivó a propios y extraños con lo bien que lució su vestido y es que a pesar de su edad ella sigue como una de las mujeres más bellas de la televisión y estas fotos lo demostraron.

Por si fuera poco el diseño del vestido ayudó mucho más a que todas las miradas se fueran a ella, por delante con un corte muy tradicional pero en la parte de atrás sorprendió con algunos detalles brillantes y la espalda totalmente descubierta lo que sin duda puso a sudar a cualquiera que la vio en vivo como tambien ahora con sus fans en redes sociales.

Este fue el vestido que Inés Sainz modeló | Foto: Instagram Inés Sainz

Pero si las impactantes fotos no fueron suficientemente claras para asegurar que con el tiempo se ve mucho mejor, Inés Sainz decidió compartió una foto de hace más de 10 años en donde tambien usó un vestido rojo y no hay prácticamente diferencia alguna lo que confirma que por ella el tiempo no pasa y que siempre encuentra la mejor manera de lucir espectacular.

La reportera compartió una foto de hace 10 años en donde cambió poco en su apariencia | Foto: Instagram Inés Sainz

A solo unas cuantas horas de su publicación más de 35 mil likes ha recibido la reportera, eso sin contar los cientos de mensajes en los que le agradecen por compartir su belleza con ellos, tanto hombres como mujeres que han quedado rendidos ante la presencia de ella.